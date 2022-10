House of the Dragon : l’épisode 10 fuite avant sa sortie officielle, HBO est « déçu »

Le final de la saison 1 de « House of the Dragon » a fait l'objet d'une fuite en ligne vendredi, deux jours avant la diffusion de l'épisode sur HBO et le début du streaming sur HBO Max.

Certains fans de House of the Dragon n'ont pas eu à attendre dimanche pour voir ce qu’il se passe lors de l’épisode 10 de la série, puisqu’une copie du final de la saison a déjà fuité en ligne. L'épisode 10, intitulé The Black Queen, se concentrera sur les Black, ou les Targaryen, après que le neuvième épisode se soit concentré sur les Green et la famille Hightower. Ce sera également l’occasion de revoir Rhaenyra (Emma D'Arcy) et Daemon Targaryen (Matt Smith) alors qu'ils apprennent le plan d'Alicent pour usurper le trône, plaçant son fils Aegon II comme héritier du Trône de Fer.

S'il s'agit apparemment de la toute première fuite pour “House of the Dragon”, la franchise n'est pas étrangère à ce problème. “Game of Thrones a souvent été victime de piratage, surtout dans les dernières saisons, où les fuites étaient si nombreuses que HBO a décidé de ne plus offrir de projections préalables à la presse.

HBO surveille « agressivement » les fuites sur le Web

« Nous sommes conscients que le 10e épisode de House of the Dragon a été posté sur des sites torrents illégaux », a déclaré la chaîne dans un communiqué à Deadline, notant que la fuite semble provenir de quelque part en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. « HBO surveille agressivement et retire ces copies d'internet. Nous sommes déçus que cette action illégale ait perturbé l'expérience de visionnage des fidèles fans de la série, qui pourront voir une version immaculée de l'épisode lors de sa première dimanche sur HBO et HBO Max, où il sera diffusé exclusivement en 4K ».

On vous conseille évidemment d’attendre la sortie officielle pour visionner le dernier épisode, mais les plus impatients pourront évidemment trouver quelques copies dans la nature. Nous ne l’avons pour l’instant pas visionné, mais on s’attend à ce que Rhaenyra, nommée héritière par son père, le roi Viserys (Paddy Considine), ne voie pas d’un bon œil la prise de pouvoir de l’épisode précédent. Pour ceux qui n’ont pas encore commencé la série, sachez que le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube.