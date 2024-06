House of the Dragon reviendra pour une saison 3, c’est officiel

Voici une annonce qui ravira les fans de Game of Thrones du monde entier, HBO a officiellement confirmé que sa série préquelle à succès House of the Dragon reviendra pour une troisième saison.

Avant même la première de la très attendue deuxième saison de la série, le 16 juin, HBO a officiellement annoncé le renouvellement de House of the Dragon pour une troisième saison. Si la décision était largement attendue compte tenu de l'audience massive et de l'impact culturel de la première saison de House of the Dragon, le feu vert officiel permet aux téléspectateurs de pousser un soupir de soulagement. La danse des dragons entre les factions Targaryen en guerre est loin d'être terminée.

« Nous sommes impressionnés par les efforts déployés par toute l'équipe pour créer une saison 2 spectaculaire, dont la portée et l'ampleur n'ont d'égal que le cœur », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre l'histoire de la Maison Targaryen et de voir cette équipe briller à nouveau de mille feux pour la saison 3 ».

House of the Dragon renouvelé pour une troisième saison

Basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, House of the Dragon se déroule environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones, à l'âge d'or de la dynastie Targaryen qui règne sur Westeros. La première saison a permis aux téléspectateurs de découvrir les différents membres de la puissante famille de dragonniers et a préparé le terrain pour la guerre civile à venir, connue sous le nom de “Danse des dragons”.

La série s'est révélée être un digne successeur de Game of Thrones, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine et s'attirant des critiques élogieuses pour son ampleur, ses effets visuels impressionnants et les excellentes performances de son ensemble d'acteurs emmenés par Emma D'Arcy, Matt Smith et Olivia Cooke. Le final de la saison a établi un record d'audience en tant que plus grande soirée pour une série HBO depuis la conclusion de la série originale en 2019.

Bien que les détails de l'intrigue soient tenus secrets, la saison 3 devrait dépeindre les périodes les plus intenses de la guerre civile des Targaryens, alors que les clans s'affrontent violemment pour le trône. L'auteur George R.R. Martin a déjà laissé entendre qu'il collaborait aux scénarios d'une éventuelle quatrième saison.