Horizon Forbidden West : le hit de la PS5 se dévoile à travers 14 minutes de gameplay explosives !

Horizon Forbidden West s'est dévoilée comme promis durant une longue séquence de gameplay. L'occasion pour les joueurs de découvrir de nouvelles mécaniques de jeu, à commencer par la possibilité d'explorer les fonds marins.

Chose promise, chose due. Sony nous avait conviés ce jeudi 27 mai à 23h pour un nouveau State of Play dédié cette fois au très attendu Horizon Forbidden West. Autant évoquer les choses qui fâchent immédiatement, il faudra patienter encore un peu pour avoir une date de sortie de ce hit assuré de la PS5.

Malgré tout, cette séquence impressionnante introduite par Mathijs De Jonge, le directeur du jeu, nous a permis de découvrir de nombreuses mécaniques de gameplay inédites. Au début de ces 14 minutes de jeu, on retrouve notre héroïne Aloy au chevet d'un ami blessé. D'après ses dires, Erend, personnage bien connu du premier opus, a été fait prisonnier par une nouvelle faction ennemie.

Comme on peut le voir durant l'extrait, cette tribu a la faculté de pirater et de contrôler les machines. Aloy part donc immédiatement à la poursuite de ces agresseurs. L'occasion pour les développeurs de dévoiler une zone côtière somptueuse, ainsi que de nouvelles machines ressemblant grandement aux raptors de Jurassic Park.

Et parmi les nouveautés phares de cet opus, on note évidemment la possibilité d'explorer les fonds marins grâce à un appareil permettant de respirer sous l'eau. Une fonctionnalité déjà révélée dans le premier trailer du titre. Attention toutefois, les abysses sont aussi occupés par les machines et il sera possible de se servir des courants marins pour évoluer plus rapidement.

Aloy gagne également en mobilité, grâce à un grappin et la possibilité de scanner l'environnement pour trouver des points d'accroches et des prises d'escalade. En outre, Aloy détient aussi un planeur, similaire à celui de Zelda Breath Of The Wild. Côté combat, on retrouve tout l'arsenal du premier opus avec quelques nouveautés bien entendu, à commencer par ce lance-glue bien pratique pour ralentir ce gigantesque mammouth aux allures d'Oliphant du Seigneur des Anneaux.

Notre héroïne peut aussi charger sa lance avec une énergie mystérieuse pour asséner des coups dévastateurs. Terminons par le scénario, qui prendra vraisemblablement place dans la zone de San Francisco (on peut apercevoir le Golden Gate en ruines au loin). Néanmoins, il est possible que le joueur soit amené à explorer d'autres endroits des États-Unis comme le laisse entendre la fin de la séquence. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séquence de gameplay d'Horizon Forbidden West ? Dites-le-nous dans les commentaires !