La PS3 reçoit une nouvelle mise à jour 14 ans après son lancement

La Playstation 3, pourtant lancée il y a 14 ans, vient de recevoir une nouvelle mise à jour logicielle. Il s'agit de la soixantième MAJ de la console.

Alors que Sony travaille d'arrache-pied pour produire plus de PS5 dès l'été 2021, le constructeur n'en oublie pas pour autant ses anciennes consoles, et notamment la PS3. En effet, nos confrères du site VideoGamesChronicles nous informent que la console lancée en 2006 vient de recevoir une nouvelle mise à jour logicielle.

De fait, il s'agit ni plus ni moins de la soixantième mise à jour de la Playstation 3, console qui a vu la naissance de plusieurs licences phares de la firme nippone, comme Uncharted ou The Last of Us par exemple. Depuis sa fin de carrière en 2013, Sony a déployé plusieurs mises à jour au compte-goutte pour la PS3. Aucun ajout significatif toutefois n'était à signaler.

Cette mise à jour ne déroge pas à la règle et n'intègre pas de modifications importantes. Néanmoins et grâce à ce patch, tous les utilisateurs de la console seront en mesure d'activer les mises à jour automatiques pour leur PS3. Jusqu'alors cette fonction était uniquement disponible pour les abonnés au Playstation Plus, la formule payante de Sony permettant de jouer en ligne.

Une mise à jour après la polémique du PS Store

Pour rappel, cette nouvelle mise à jour pour la PS3 survient un mois seulement après une polémique d'envergure. En effet, Sony annonce en mars 2021 la fermeture des PS Store de la PS3, de la Vita et de la PSP dès le 2 juillet 2021. Avec cette décision, ce sont plus de 138 jeux qui disparaissent tout simplement (ces titres ne sont jamais sortis en format physique).

Bien entendu, les joueurs ont fait savoir leur mécontentement, trouvant intolérable de ne plus pouvoir acheter de jeux au format numérique sur ces consoles. Finalement, le constructeur a entendu les différentes plaintes et est revenu sur sa décision en avril. Sony a reconnu son erreur et a promis que les stores de la PS3 et de la PS Vita ne fermeront pas. La victoire n'est toutefois pas complète, puisque la boutique de la PSP disparaîtra tout de même le 2 juillet 2021, comme prévu.

“Après plus ample réflexion, il est apparu clairement que nous avons pris la mauvaise décision. Aujourd'hui, je suis plus heureux de vous dire que nous allons continuer les opérations du Playstation Store sur PS3 et PS Vita”, avait annoncé le PDG de Sony Interactivement Entertainment Jim Ryan dans un communiqué officiel.

Source : VGC