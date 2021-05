Horizon Forbidden West : Sony dévoilera le futur hit de la PS5 jeudi 27 mai 2021

Le très attendu Horizon Forbidden West aura le droit à son propre State of Play ce jeudi 27 mai 2021. Sony vient de confirmer la nouvelle sur le blog Playstation et le constructeur promet 20 minutes de gamplay inédit.

Tandis que les possesseurs de PS5 vont pouvoir se ruer dès le 11 juin sur Rachet & Clank : Rift Apart, Sony vient de nous donner rendez-vous ce jeudi 27 mai 2021 pour un State of Play dédié à une autre exclusivité Playstation particulièrement attendue : Horizon Forbidden West. Depuis la diffusion d'un premier trailer il y a onze mois lors du Playstation 5 Showcase, le jeu de Guerrilla Games s'était fait plutôt discret.

Pour notre plus grand plaisir, les développeurs ont donc décidé de présenter l'avancée de leurs travaux sur la suite des aventures d'Aloy durant un State of Play d'une vingtaine de minutes environ. L'évènement sera retransmis sur les chaînes Twitch et YouTube de Playstation ce jeudi 27 mai à partir de 23h, heure française.

State of Play returns Thursday, May 27 with an extensive look at Horizon Forbidden West gameplay: https://t.co/tJC9WiTgZZ pic.twitter.com/C7xvZiotgJ — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2021

14 min de gameplay capturées sur PS5

Pour l'occasion, les équipes de Guerrilla Games nous promettent 14 minutes de gameplay inédit capturées sur PS5, l'occasion on l'espère de découvrir de nouveaux biomes, des machines inédites, de nouveaux éléments de gameplay et peut-être une date de sortie. “Cette annonce a été un réel travail d'équipe et nous sommes très impatients de vous montrer ce que le jeu a en réserve. Que vous ayez accompagné Aloy depuis Horizon Zero Dawn ou que vous découvrez à peine ce monde incroyable, nous voulons partager avec vous cette étape et attendons avec impatience vos réactions”, annonce avec enthousiasme Mathijs de Jonge, directeur du jeu.

Pour rappel, l'histoire du titre prend place juste après les évènements du premier opus. Dans Horizon Forbidden West, Aloy devra visiblement lutter contre la propagation d'une étrange plante rouge, qui souille les récoltes et tue les animaux sauvages. Une grave menace donc pour l'humanité, qui va amener notre héroïne à voyager à travers le grand Ouest américain.

Parmi les principales nouveautés annoncées, on note la possibilité d'explorer des fonds marins grâce un appareil permettant à Aloy de respirer sous l'eau. De nouvelles machines seront également de la partie, à l'image de cette tortue géante, de ces ptérodactyles ou encore de ces mammouths métalliques impressionnants, visibles à la fin du premier trailer. Pour l'heure, le jeu n'a pas de date sortie, mais est prévu sur PS4 et sur PS5.

Source : Playstation Blog