Honda veut aussi créer des voitures électriques abordables, bienvenue au club

Dans la course à l'électrification, Honda se distingue en annonçant le développement de véhicules électriques accessibles, visant à démocratiser cette technologie. Prévoyant une évolution de ses modèles phares, la marque japonaise prépare le terrain pour une transition écologique abordable.

Honda, tout en conservant une approche prudente caractéristique des constructeurs japonais en matière d'électrification, ne reste pas à l'écart de la révolution électrique. Au CES de Las Vegas, la marque a dévoilé sa vision futuriste avec la Série 0, promettant une incursion remarquable dans le monde des véhicules électriques d'ici 2026. Cette annonce intervient dans un contexte où l'essor des VE s'accélère, illustré par la diversification des acteurs du marché.

Alors que le secteur de l'automobile électrique s'oriente vers des modèles toujours plus abordables, Honda n'est pas le seul acteur à revisiter sa stratégie. Volkswagen avec l'ID.2, Toyota avec l'Urban et Tesla avec son projet de “Redwood” démontrent une tendance claire vers la réduction des coûts et l'accessibilité. Ces initiatives, visant à proposer des VE à moins de 25 000 euros, mettent en évidence une compétition croissante pour capter un marché plus large. L'entreprise, en envisageant une gamme électrique abordable, rejoint ainsi le “club” des constructeurs engagés dans la démocratisation de la mobilité électrique.

Honda s’engage vers l'électrique avec des modèles plus abordables

Le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, souligne l'importance de cette transition : « Pour augmenter les volumes, nous avons besoin de véhicules plus abordables », affirmant ainsi l'engagement de la marque vers une électrification plus inclusive. Cette stratégie se concrétise avec la préparation d'une gamme renouvelée, potentiellement incarnée par les héritiers électriques des Civic et Jazz. Le constructeur vise à démocratiser la voiture électrique, en proposant des modèles à des prix accessibles, sans sacrifier la qualité et la performance qui font la réputation de la marque.

Honda ne se contente pas de repenser ses modèles phares ; l'entreprise explore également de nouvelles avenues avec le concept Sustaina-C, un véhicule qui incarne sa vision pour une mobilité durable et abordable. Toshihiro Mibe précise : « Au lieu de réduire la taille des batteries, nous voulons réfléchir à la technologie des batteries », ouvrant la voie à des innovations en matière de chimie et de solutions techniques. Le Sustaina-C, avec sa carrosserie recyclable en acrylique, symbolise l'engagement du constructeur envers des solutions écologiques et économiques, soulignant l'ambition de la marque de devenir un des leaders dans le segment des véhicules électriques accessibles tout en répondant aux défis environnementaux.

Source : autocar