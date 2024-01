Honda : nous avons vu les trois nouveaux concepts de la marque, voici nos premières impressions

Présent au CES à la fois avec son propre stand et chez son partenaire Sony, Honda montre les crocs !

Le CES 2023 avait permis à Sony de confirmer ses ambitions en matière d’automobile et de divertissements en montrant le premier concept Afeela, fruit de sa joint venture avec Honda. En 2024, si le constructeur japonais confirme son engagement dans Sony Honda Mobility, il a également dévoilé les premiers concepts de sa future lignée « Série 0 Honda » : la grande berline Honda Saloon et le spacieux van Honda Space-Hub.

Des premiers lancements en 2026

Aujourd’hui distancé sur le marché de l’automobile électrique (Honda n’a plus pour le moment en France qu’un seul véhicule à batteries à son catalogue, le SUV e:Ny1), Honda ambitionne cependant de ne plus vendre que des voitures électriques à l’horizon 2040. Autant dire que le temps presse. Au CES, la marque a donc dévoilé deux concepts qui alimenteront l’inspiration des futures voitures de la Serie 0 Honda qui doit voir ses premières incarnations dès 2026 : la berline Saloon et le van Space Hub.

Arborant un nouveau logo en H épuré qui doit symboliser un nouveau point de départ pour la marque, les deux véhicules sont, selon le Président de Honda Motor Toshihiro Mibe, conçus suivant trois principes, Thin, light and wise, que l’on peut traduire par élégance, légèreté et intelligence, et cinq valeurs : design artistique, conduite autonome et aides à la conduite avancées, de l’espace pour les personnes, le plaisir de conduire (joy of driving) et des performances électriques de premier plan.

Comment ces concepts sont-ils censés se traduire dans les voitures à venir ?

L’élégance est ici à rechercher dans la réduction de la hauteur de la voiture — point faible de nombreuses électriques, selon Honda — afin d’optimiser son aérodynamisme. La légèreté doit autoriser une conduite sportive, qui est l’une des caractéristiques de l’ADN Honda en matière d’automobile, et ce depuis toujours.

Quant à l’intelligence, il s’agirait de mettre en œuvre « les connaissances que Honda a accumulées à ce jour et en rendant les voitures plus intelligentes grâce à l’avancement des technologies ». Ça reste un peu flou, mais on voit l’idée.

Pour ce qui est des technologies d’aides à la conduite, justement, Honda rappelle opportunément qu'il a été, dès 2021, le premier constructeur à mettre à la route un véhicule équipé d’un niveau 3 de conduite autonome, en l’occurrence la dernière génération de Honda Legend, non commercialisée en Europe.

L’ambition de la marque est ici, dès la seconde moitié de la décennie, d’intégrer encore plus de fonctions de conduite automatisée dans les véhicules de la Serie 0. Ce dispositif d'assistance à la conduite est élaboré en suivant le principe de sécurité “centré sur l'humain” développé par le constructeur. Selon ce dernier, il intègrera des technologies de pointe en intelligence artificielle, détection, reconnaissance/prise de décision, ainsi que surveillance des conducteurs. L'objectif est d'anticiper les risques de manière plus intuitive, naturelle et précise, afin de fournir des fonctionnalités de conduite automatisée que les utilisateurs peuvent adopter en toute sécurité et, surtout, une véritable tranquillité d'esprit.

Mais bien que voulues en pointe en matière de conduite automatisée, les voitures de la Serie 0 seront toujours conçues dans l’idée qu’il y aura bien un humain derrière le volant, et qu’il faut apporter à ce dernier un véritable plaisir de conduire. À la vue des concepts, on imagine que cela concerne davantage la lignée qui naîtra du Honda Saloon que du Space Hub, ce dernier étant en revanche davantage tournée vers la valeur d’espace pour les personnes mentionnées plus haut.

Les batteries, plus que jamais nerf de la guerre de l’électrique

Côté technologies électriques, Honda insiste également sur le fait qu’il faut à la fois réduire les temps de charge et améliorer la durée de vie des batteries. Le but à atteindre, selon Toshihiro Mibe, est de parvenir à charger en 15 minutes et à assurer une dégradation des batteries qui ne soit pas supérieure à 10 % en 10 ans. En ce sens, Honda s’associe à LG pour concevoir et fabriquer de nouvelles batteries au sein d’une entité conjointe.

Quant à la recharge, le constructeur japonais annonce un partenariat avec Ford et BMW pour développer des stations de charge, mais celui-ci ne concernerait que le territoire américain.

Quoi qu’il en soit, il est bien difficile d’imaginer à quoi ressembleront concrètement les futurs produits de la Série Zéro Honda, les concepts présentés lors du CES comportant bien trop d’incongruités pour qu’ils soient susceptibles de ressembler à des produits finaux qui soient non seulement homologables à l’échelle du monde entier et abordables pour le client final.

La collaboration avec Sony avance

Du côté du concept Afeela présenté conjointement avec Sony dans SHM (Sony Honda Mobility), les choses avancent également. Si le prototype Afeela n’évolue stylistiquement pas par rapport à celui qui a été présenté l’an dernier, un nouveau partenariat a été annoncé avec Microsoft pour intégrer une brique d’intelligence artificielle basée sur Azure OpenAI Service dans le projet, lequel deviendrait ainsi en quelque sorte un agent personnel pour la mobilité, selon les termes employés lors de la présentation.

Par ailleurs, comme les concepts de la Serie Zero, Afeela se voudra en pointe en matière de conduite autonome et d’aides à la conduite. Elle fera pour cela fortement appel à l’intelligence artificielle, alimentée par une multitude de senseurs en tous genres, pour lesquels le patron de Honda a vanté la qualité de ceux de Sony. SHM adoptera ainsi Vision Transformer pour la perception et l'apprentissage automatique pour la planification de la trajectoire. Un système redondant sera également mis au point pour garantir la sécurité. Dans ce système, c’est Qualcomm qui fournit les SoC dédiés aux applications automobiles.

Des technologies issues du jeu

SHM a également annoncé une collaboration avec Epic Games. Si SHM n'a pas encore révélé l'état d'avancement de ce partenariat, elle a cependant dévoilé un simulateur utilisant des espaces virtuels pour créer une nouvelle expérience utilisateur dans le domaine de la mobilité.

Cet outil simule les conditions environnementales externes telles que les informations sur les autres véhicules, les piétons, le terrain et les conditions météorologiques. En combinant cette technologie avec la réalité augmentée, les utilisateurs bénéficieront d'une expérience immersive qui renforcera la sécurité. SHM fournira une carte en 3D sur laquelle se superposeront de nombreuses métadonnées provenant d'Internet. Les données cartographiques peuvent également être utilisées pour élargir les possibilités de développement de jeux et de divertissements.

Pour réaliser ces fonctions en incorporant des données de détection et de véhicule, SHM utilise le moteur de jeu Unreal Engine 5.