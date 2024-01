Au CES de Las Vegas 2024, Honda a levé le voile sur sa nouvelle Série 0, des véhicules électriques tout droit sortis d'un film de SF. Leur arrivée sur le marché est prévue en 2026.

L'essor des véhicules électriques en France a franchi un cap, avec plus d'un million de VE en circulation, soulignant une transition écologique en pleine accélération. Dans ce contexte dynamique, la marque Honda, déjà reconnue pour ses avancées dans le secteur avec le lancement du SUV électrique Prologue en 2024, se prépare à franchir une nouvelle étape.

Cette progression s'inscrit dans un marché mondial des VE en constante évolution, où des acteurs comme Xiaomi, dont la première voiture électrique a été aperçue dans la rue en Chine, entrent en scène, augmentant la concurrence et l'innovation. Honda, répond avec sa future série 0, prévue pour 2026, en conjuguant un design futuriste et des technologies de pointe.

Honda ouvre les portes du futur avec ces véhicules électriques attendus pour 2026

La série 0 de Honda, présentée au CES de Las Vegas, incarne cette vision d'avenir. Le modèle phare, le Saloon, avec son design inspiré de Neo Tokyo, un terme qui vient de la science-fiction japonaise. Il est souvent utilisée pour désigner une ville ultra-moderne et technologiquement avancée. Ce véhicule promet des sensations de conduite inédite. Toshihiro Mibe, le PDG de Honda, ambitionne de transformer le marché des VE en proposant des modèles plus compacts et légers. On s'éloigne ainsi des tendances actuelles de véhicules plus massifs. La Saloon, attendu pour 2026, illustre parfaitement cette vision. Son design bas, qui est un véritable défi technique, cherche à intégrer une batterie volumineuse tout en préservant une faible garde au sol, dérogeant ainsi aux normes habituelles qui favorisent des véhicules plus hauts pour faciliter l'installation des composants électriques.

Cette Saloon apporte clairement du changement avec ses phares constitués de rectangles rappelant les véhicules futuristes des films de science-fiction des années 80. Sa calandre d'un bleu électrique porte le logo de Honda. Quant à son design aérodynamique et ses contours fluides, ils promettent de belles performances. À l'arrière, l'éclairage LED relevé rappelle le design iconique de la Peugeot vue dans ‘Blade Runner' et renforce l’allure visionnaire de ce véhicule.

Mibe met en avant cet objectif de créer une nouvelle gamme de VE à partir de principes de conception innovants, visant à améliorer la mobilité et la liberté de déplacement. Par ailleurs, Honda introduit aussi le concept Space-Hub, une réinterprétation du minivan, caractérisé par sa modularité et ses grandes fenêtres. Ce véhicule pourrait pourrait être adapté à divers besoins, comme le transport de charges ou de passagers. Elle se distingue nettement des autres véhicules électriques du marché. Les attentes sont désormais tournées vers 2026, année où le constructeur prévoit de nous faire essayer cette série futuriste.