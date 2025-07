Découvrez le nouveau Harry Potter en costume, HBO Max dévoile une photo de la future série

La série Harry Potter se précise. Après son casting, nous avons maintenant un très bon aperçu du look du célèbre sorcier grâce à une photo de l'acteur dans son costume. La voici.

“Tu es un sorcier Harry“. Bientôt, les fans de Poudlard auront le plaisir d'entendre à nouveau la célèbre réplique prononcée par Hagrid à Harry Potter. Il y a deux ans, Warner Bros. Discovery affichait ses ambitions en annonçant le lancement d'une série Harry Potter diffusée sur 10 ans, rien que ça. Le projet est désormais très concret puisque le tournage a démarré lundi 14 juillet 2025 dans les studios Leavesden au Royaume-Uni.

Si vous n'avez pas suivi les informations à propos de la série, sachez que vous n'y verrez pas Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier dans les films adaptés des romans de J.K. Rowling. Du moins pas dans le rôle principal. C'est le jeune acteur écossais Dominic McLaughlin qui prêtera ses traits au personnage. Pour marquer le coup, le compte Instagram de HBO Max a publié une photo du comédien dans son costume, avec dans les mains le clap indiquant la première scène.

Voici à quoi ressemblera Harry Potter dans la future série de Warner Bros. Discovery

Comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessous, Dominic McLaughlin fait un Harry Potter tout à fait crédible une fois son uniforme enfilé. C'est pour le moment le seul aperçu auquel nous avons droit, mais il est certain que nous en aurons d'autres à mesure que le tournage avance. Mark Mylod est à la réalisation, tandis que le scénario a été confié à Francesca Gardiner. De son côté, J.K. Rowling a pu lire ceux des 2 premiers épisodes et sa réaction publiée sur X (Twitter) le 22 juin dernier est très enthousiaste.

Pour rappel, nous connaissons déjà le casting pour 19 des personnages de la série. Dominic McLaughlin sera ainsi accompagné d'Arabella Stanton (Hermione Granger) et Alastair Stout (Ron Weasley). Albus Dumbledore sera interprété par John Lithgow et non Mark Rylance comme le souhaitait initialement la Warner. Citons enfin Paapa Essiedu dans le rôle de Severus Rogue ou encore Nick Frost dans celui de Rubeus Hagrid. La série Harry Potter est attendue sur HBO et HBO Max début 2027.