Xiaomi lance le Mi Air Charge pour recharger sans fil votre smartphone à plusieurs mètres de distance

Xiaomi vient de lever le voile sur Mi Air Charge, une technologie de recharge sans fil qui fonctionne à plusieurs mètres de distance et sans le moindre socle. Cerise sur le gâteau, ce système permet de recharger plusieurs appareils (smartphone, tablette, montre et bracelet connecté) en simultané. En parallèle, Motorola a dévoilé une technologie de recharge similaire.

Jusqu'ici, la recharge dite “sans fil” n'était pas vraiment “sans fil”. Pour recharger un smartphone par induction, il faut impérativement le placer sur un socle de recharge relié à une source d'alimentation. In fine, il reste encore et toujours des fils dans l'équation. Dans ces conditions, certains estiment que la recharge sans fil actuelle ne sert à rien. Heureusement, la donne s'apprête à changer.

Ce vendredi 29 janvier 2021, Xiaomi a en effet levé le voile sur Mi Air Charge, une technologie de recharge sans fil révolutionnaire capable de recharger des appareils à plusieurs mètres de distance, dans un billet sur son blog. “Révolutionnant les méthodes de charge sans fil actuelles, la technologie Mi Air Charge permet aux utilisateurs de charger à distance des appareils électroniques sans câbles ni supports de charge sans fil” se félicite Xiaomi.

Comment fonctionne Mi Air Charge, la recharge sans fil révolutionnaire de Xiaomi ?

Pour fonctionner, Mi Air Charge nécessite d'installer un imposant boîtier, la “pile de charge isolée”, au centre de votre salon. Ce boîtier massif, développé dans les laboratoires de Xiaomi, va fournir l'énergie nécessaire à la recharge de vos terminaux situés à plusieurs mètres de distance. Vous pourrez donc déposer votre smartphone ou votre tablette n'importe où dans votre salon tout en le rechargeant. Vous pourrez aussi continuer à utiliser vos appareils normalement.

Pour localiser “avec précision” les appareils à recharger, le boîtier Mi Air Charge est équipé de 5 antennes intégrées. Il transmet ensuite des ondes millimétriques très haute fréquence sur les appareils situés sur le réseau. Grâce à une antenne implantée dans le smartphone, celui-ci convertit “le signal d'onde millimétrique émis par la pile de charge en énergie électrique”.

Pour l'heure, cette technologie offre une vitesse de recharge maximale de 5W, loin des chargeurs sans fil les plus rapides du marché. Au vu des avantages offerts par le système, c'est loin d'être un inconvénient majeur. Xiaomi affirme que les obstacles physiques ne bloquent pas le fonctionnement de la recharge sans fil. La présence d'un meuble imposant au milieu de votre salon n'empêchera donc pas votre smartphone de recharger sa batterie.

La firme chinoise ne cantonne pas sa technologie aux smartphones, tablettes et montres connectées. Dans “un proche avenir”, Xiaomi imagine que tous les objets connectés d'une maison (enceintes, lampes, TV…) seront reliés au boîtier Mi Air Charge. Ainsi, le salon du futur serait totalement dépouillé du moindre câble d'alimentation. Sur le papier, la proposition est alléchante. Malheureusement, vu le ton employé par Xiaomi, on ne s'attend pas à voir débarquer le boîtier Mi Air Charge sur le marché de si tôt. Ainsi, ne vous attendez pas ce que le futur Mi 11 Pro soit compatible. Avant de proposer sa solution à la vente, la firme va évidement devoir rassurer les acheteurs au sujet des ondes employées.

Motorola dévoile la recharge sans fil qui fonctionne à une distance de 100 cm

En réponse à Xiaomi, Motorola a fait la démonstration d'une nouvelle technologie de recharge sans fil capable d'alimenter des appareils situés à 100 centimètres maximum. Dans une vidéo publiée par Sina Weibo, le réseau social chinois, le constructeur montre un prototype de station de recharge à distance compatible avec sa “Motorola One Hyper”.

La station de recharge resemble à la plupart des socles déjà proposés sur le marché. Ainsi, il est possible de déposer le téléphone dessus pour obtenir une recharge par induction classique. Mais, comme le montre la courte séquence, la recharge sans fil fonctionne aussi si les smartphones ne sont pas situés entre 80 cm et 100 cm de la station de charge. Á priori, la technologie de Motorola est donc encore loin d'égaler la Mi Air Charge de Xiaomi. Si un individu se déplace entre la station de recharge et le smartphone, la recharge sans fil s'interrompt immédiatement. On imagine qu'il s'agit d'une précaution sanitaire. De ce côté là, la technologie de Motorola diffère donc à nouveau du Mi Air Charge.