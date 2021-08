Fitbit Charge 5 officiel : un bracelet intelligent avec un électrocardiogramme

Fitbit vient d’annoncer officiellement son nouveau bracelet Charge 5, la dernière mise à jour de sa gamme qui est toujours aussi populaire. Remplaçant le Fitbit Charge 4, le Charge 5 met l'accent sur le stress et le bien-être général, avec notamment une fonction ECG et un moniteur de stress.

Le bracelet connecté Fitbit Charge 5 est une grosse évolution par rapport au Charge 4 de l’année dernière. Tout d’abord, on peut noter que ce nouveau modèle propose un écran couleur AMOLED, alors que la génération précédente se contentait d’un écran en noir et blanc.

Lors de la présentation, la société a également expliqué que la montre sera dotée d'un capteur de luminosité ambiante qui peut automatiquement augmenter ou réduire la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage, ainsi que d'un mode Always On qui permet de voir plus facilement vos statistiques d'un coup d'œil pendant les séances d'entrainement.

Le bracelet Charge 5 offre désormais une fonction ECG

Le Charge 5 gagne la capacité d'effectuer des électrocardiogrammes (ECG) et d'avertir les utilisateurs en cas de rythme cardiaque anormal, des fonctions qui étaient jusqu'à présent réservées aux smartwatches. Le nouveau tracker fitness est également équipé d'un capteur d'activité électrodermale (AED) pour mesurer le stress, tout comme le Fitbit Sense.

Ce nouveau bracelet est également doté d'un boîtier plus fin et plus léger, d'une batterie d'une autonomie de sept jours, d'un GPS intégré, de la fonction de paiement sans contact Fitbit Pay. De plus, il a la possibilité d'utiliser la technologie Fast Pair de Google avec les appareils Android pour une configuration plus rapide.

Enfin, Fitbit a lancé avec son bracelet une fonction appelée « Daily Readiness experience ». Cette nouvelle fonctionnalité aide les utilisateurs à mieux comprendre quand leur corps est prêt à faire de l'exercice ou s'il pouvait bénéficier d'un repos et d'une récupération supplémentaires. Les acheteurs bénéficieront de 6 mois gratuits à Fitbit Premium pour essayer les nouveaux entrainements disponibles.

Le bracelet connecté est déjà disponible en précommande à un prix de 179,95 euros en trois coloris : noir, argent et doré, et plusieurs bracelets différents sont proposés à la vente. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand les livraisons débuteront, mais Fitbit annonce une sortie pour cet automne.

Source : Fitbit