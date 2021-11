Red Dead Redemption 3 : un employé de Rockstar annonce travailler sur la suite de la saga culte

Red Dead Redemption 3 serait en préparation chez Rockstar. Sur LinkedIn, un développeur travaillant au sein du studio a révélé que le projet a démarré il y a déjà deux ans, soit après la sortie du deuxième opus.

Il y a trois ans, Rockstar a chamboulé le monde du jeu vidéo en présentant Red Dead Redemption 2, la suite très attendue d’un premier épisode acclamé par les joueurs et la critique. Face au succès phénoménal rencontré, il paraît inévitable qu’une suite voie le jour. Mais, comme à son habitude, Rockstar est resté très discret quant à ses intentions en la matière. D’autant que de nombreuses rumeurs sur un éventuel remake de Red Dead premier du nom ont beaucoup circulé cette dernière année, éloignant théoriquement la sortie de l’hypothétique troisième opus.

C’était sans compter un certain employé de Rockstar qui pourrait avoir fait une grosse erreur d’inattention. Sur son profil LinkedIn, le « programmeur IA et gameplay » indique ainsi avoir « dirigé pendant 2 ans les équipes IA durant le développement de Red Dead Redemption 3 et autres projets ». Cela pourrait bien sûr être une erreur de frappe, sachant que toutes les autres références à la saga sur son profil concernent le 2e épisode. Mais cela pourrait également être la preuve que Rockstar travaille bien sur un 3e opus en parallèle de GTA 6.

Rockstar prépare déjà l’arrivée de Red Dead Redemption 3

À en croire cette description, cela fait donc deux ans que le projet a démarré, soit peu de temps après la sortie de Red Dead Redemption. Rockstar avait-il prévu de vendre autant de copies ? Probablement, vu l’engouement qu’avaient généré les premiers teasers. Il ne serait donc pas étonnant que le studio, suffisamment grand pour cela, ait décidé d’allouer une équipe au nouveau jeu, en même temps que le développement GTA 6.

Rappelons que les deux licences sont très liées et que l’on retrouve régulièrement des indices dans l’une à propos de l’autre. Ceci étant dit, mieux vaut ne pas écarter la possibilité d’une faute de frappe. Il paraît un peu gros qu’une telle information fuite si facilement, voire même qu’une présentation LinkedIn présente une faute de frappe tout court.