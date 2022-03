GTA Online : un bug empêche de transférer sa progression sur PS5 et Xbox Series X

GTA V et son mode Online débarquent ce mardi 15 mars 2022 sur PS5 et Xbox Series X/S dans une version optimisée pour les consoles next-gen. Pour ceux qui détiennent le jeu sur PS4 et Xbox One, il est possible de migrer sa progression sur les nouvelles machines. Seulement, un problème empêche ceux qui ont précédemment transférer leur compte sur PC de le basculer sur PS5 et Xbox Series X. Rockstar travaille à sa résolution.

Comme vous le savez peut-être, GTA V et son mode Online débarquent ce mardi 15 mars 2022 sur PS5 et Xbox Series X/S. Au programme de cette version optimisée pour les consoles next-gen, de nombreuses améliorations graphiques : de la 4K 60 FPS, du Ray-Tracing, une meilleure densité de la population et de la végétation, un trafic routier plus varié, des effets de lumière et d'ombre retravaillés ou encore de meilleures réflexions dans l'eau.

Bien entendu, cette mouture profitera également du SSD des deux dernières machines de Microsoft et Sony pour proposer des temps de chargement nettement réduits. Les premiers tests confirment la chose : il faut désormais 27 secondes sur PS5 pour charger la carte au lieu d'une minute et trente-sept secondes sur PS4.

Un bug empêche de transférer la progression dans un cas précis

Sans surprise, Rockstar a également confirmé qu'il sera possible de transférer sa progression dans le mode Histoire et Online des versions PS4 et Xbox One sur PS5 et Xbox Series X. Il faudra pour cela passer par la plateforme Rockstar Games Social Club lors du chargement de jeu pour transférer personnage, statistiques, compte en banque, propriétaires, armes, vêtements et emplois sur les nouvelles versions.

Il y a cependant un hic. Les joueurs qui ont déjà migré leur compte GTA Online PS4 ou Xbox One sur PC n'arrivent pas à basculer leur compte sur PS5 et Xbox Series X. Pour l'instant, l'origine de ce blocage est inconnu, mais pas de panique, Rockstar est au courant de la situation. Le studio assure qu'il “travaille actuellement à la résolution de ce problème” et que les joueurs seront informés dès que le processus de transfert fonctionnera à nouveau.

Pour rappel, le passage vers la version next-gen de GTA V n'est pas gratuit. Il faudra débourser au total 39,99 € pour acquérir le pack complet comprenant le modo Solo et le multi. Néanmoins, vous pourrez en profiter au tarif promotionnel de 9,99 € sur PS5 pendant les trois mois qui suivent le lancement. Sur Xbox Series, la campagne est affichée à 19,99 € tandis que GTA Online est disponible séparément à 9,99 €.

Source : Eurogamer