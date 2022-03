GTA 5 sur PS5 : le temps de chargement est drastiquement réduit par rapport à la version PS4

GTA V sort aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series. Le jeu propose tout un tas d’améliorations graphiques, mais aussi des temps de chargement plus rapides. Une vidéo comparative nous donne une idée du progrès.

GTA V est un jeu increvable. Presque dix ans après sa sortie, il continue de passionner les foules. Il connaît aujourd’hui une nouvelle vie sur les consoles PS5 et Xbox Series X/S. Elle apporte de nombreuses nouveautés, dont un temps de chargement réduit.

Le titre dispose d’un unique temps de chargement en début de partie afin de mettre en place l’open world. Un loading long sur les anciennes consoles, puisque le joueur avait le temps d’aller se faire un café. Le site VGC a décidé de comparer les versions PS4 et PS5 sur ce point.

La PS5 fait gagner beaucoup de temps

La version PS5 dispose toujours de ce chargement en début de jeu, mais celui-ci est beaucoup plus rapide. Selon les essais de VGC, il ne faut que 27 secondes pour charger entièrement la carte. Sur PS4, c’est logiquement plus long, puisque le chrono s’arrête au bout d’une minutes et 32 secondes. La vidéo n’évoque pas la version Xbox Series X, mais on peut supposer que le chargement est également rapide.

Ce résultat n’est pas surprenant, la PS5 étant beaucoup plus puissante que la console qui l’a précédé. Certains pourraient regretter la non disparition de ce chargement en début de jeu (comme c’est le cas sur quasiment tous les titres de la console) mais il faut garder à l’esprit que GTA V n’a pas été développé sur PS5 à la base, qu’il s’agit là d’un portage 4K.

A lire aussi – GTA 6 est officiellement confirmé par Rockstar, il était temps !

En plus de ce temps de chargement réduit, GTA V sur les nouvelles consoles propose plusieurs innovations, comme une définition en 4K, un framerate à 60 images par seconde ainsi que du ray-tracing. Trois modes d’affichages sont proposés : Performance (60 images par seconde, 4K upscalée), Fidélité (4K native, 30 images par secondes, ray-tracing) ainsi qu’un mode hybride, Performance RT (4K upscalée, 60 images par secondes et un peu de ray-tracing).

Le titre est disponible sur Xbox Series et PS5 à partir d’aujourd’hui. De quoi patienter avant l’arrivée de GTA 6, actuellement en développement.