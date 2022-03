Stadia va enfin vous permettre de tester gratuitement tous les jeux avant de les acheter

Le service de cloud gaming Stadia de Google prend une nouvelle direction, plus accessible. Cette nouvelle stratégie pourrait bien redonner une nouvelle vie à la plateforme si Google parvient à convaincre suffisamment de joueurs, de développeurs et de sociétés tierces de participer à l'aventure.

À l’occasion de sa conférence Google for Games Developer Summit, le géant américain a annoncé qu’il allait bientôt faciliter l’accès à l’offre de Stadia. Comme l’avait dévoilé Google il y a quelques semaines, la société entend bien mettre en vente la technologie qui sous-tend Stadia en tant que marque blanche. Cette nouvelle initiative sera nommée « Immersive Stream For Games ».

La société entend rendre sa boutique plus accessible en permettant un accès sans compte Stadia. De plus, Google veut introduire une nouvelle technologie nommée « Low Change Porting » (portage à faible coût) pour accélérer l’arrivée de nouveaux jeux sur Stadia, et mettre en œuvre des « essais gratuits » pour tous les jeux de la plateforme.

Google Stream devient « Immersive Stream For Games »

La marque blanche que l’on connaissait sous le nom de Google Stream va désormais être portée sous le nom « Immersive Stream For Games ». Google va donc licencier sa technologie et la vendre à ses partenaires, ce qui permettra aux développeurs qui le souhaitent de proposer des jeux payants ou des versions d’essai gratuites sur la plateforme Stadia.

La société a confirmé qu'AT&T a été l'un des premiers à tester la technologie « Immersive Stream for Games » l'année dernière, lorsqu'elle a permis à ses abonnés de jouer à Batman : Arkham Knight gratuitement depuis un navigateur.

Une refonte de la boutique vous permettra d’accéder au catalogue directement sur Google

D’ici quelques semaines, la société présentera une nouvelle version publique de sa boutique qui sera accessible sans avoir besoin d'un compte Google. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de vous connecter au service pour consulter l'ensemble des jeux de son catalogue et vérifier si votre titre préféré est disponible parmi les centaines de jeux que compte le service.

Grâce à cette refonte de la boutique, Google espère donc bien attirer de nouveaux jeux son service de cloud gaming en augmentant sa visibilité sur la toile. On vous rappelle d’ailleurs que Stadia a offert 5 nouveaux jeux à ses abonnés Pro au mois de mars 2022, dont le célèbre Darksiders Genesis.

Tous les jeux de Stadia seront disponibles à l’essai, gratuitement

Google a annoncé que les essais de type « Click to Play » s'ouvriront à un plus grand nombre de joueurs puisque cette fonctionnalité ne vous obligera plus à créer un compte. Souvenez-vous, à la fin de l’année dernière, Stadia avait lancé une nouvelle fonctionnalité vous permettant d’essayer gratuitement certains jeux du catalogue pendant une durée déterminée.

La bonne nouvelle, c’est que si l’on en croit Google, tous les jeux devraient bientôt proposer une version d’essai gratuite. La société a annoncé que les joueurs sont plus engagés lorsqu'ils utilisent un essai Click to Play. Il y a donc de fortes chances que les développeurs soient désireux d'ajouter une telle fonctionnalité à leurs jeux Stadia. La création d’une version d'essai devrait être assez simple pour les différents studios, puisqu’il leur suffirait de décider de la durée de la période d'essai et de déterminer si la progression sera reportée sur le jeu complet après achat. Grâce à une autre initiative « Develop anywhere, Collaborate Everywhere », les développeurs devraient d’ailleurs même être en mesure de travailler plus efficacement sur leurs jeux en télétravail.

Google veut augmenter drastiquement le nombre de jeux sur Stadia

La société a également révélé une nouvelle initiative appelée Low Change Porting, qui permettra aux développeurs de porter plus facilement les jeux basés sur Unreal Engine et Unity vers Stadia. La société a mis en avant de nouveaux outils tels que DXVK, qui traduit automatiquement les API DirectX, « de sorte que les développeurs n'ont pas à modifier le moteur de rendu de leurs jeux ».

Plusieurs partenaires sont déjà en train de tester le programme avec leurs jeux, dont Saber Interactive, Steel Wool Studios, Team 17, et Paradox Interactive avec le prochain Stadia. Ce dernier devrait arriver au printemps 2022 sur la plateforme. Dans le courant de l'année, le kit d'outils de portage sera plus largement mis à la disposition des développeurs. Les différents studios de jeux vidéo pourront ainsi porter les jeux Windows sur Stadia, permettant ainsi à Google d’étoffer rapidement son catalogue.