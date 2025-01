GTA 6 à 100 euros sur PS5 et Xbox Series X ? Une augmentation “inévitable”d’après cet analyste

GTA 6 pourrait-il être le premier jeu vendu à 100 dollars sur PS5 et Xbox Series X dans sa version de base ? D'après l'analyste Matthew Ball, il s'agit d'une possibilité à ne pas écarter, et ce pour plusieurs raisons.

Comme vous le savez probablement, l'année 2025 sera marquée par l'arrivée d'un mastodonte du jeu vidéo, à savoir GTA 6. Le prochain opus de la saga phare de Rockstar est attendu sur PS5, Xbox Series X et PC à l'automne 2025.

Et si pour l'instant, les informations officielles autour du titre se comptent sur le doigt de la main, pas besoin d'être devin pour savoir que le jeu rencontrera probablement un succès colossale. Pour rappel, la première bande-annonce diffusée en décembre 2023 a cumulé 100 millions de vues en seulement deux jours, ce qui en dit long sur l'attente autour du futur bébé de Rockstar Games.

Pour certains analystes et spécialistes de l'industrie, il y aura même un avant et un après GTA 6. C'est notamment le cas du chercheur Matthew Ball, qui s'est attardé sur le cas de GTA 6 dans un rapport passionnant de 219 pages sur l'Etat du jeu vidéo en 2025.

GTA 6, le premier jeu à 100 dollars ?

Selon ses prédictions, GTA 6 pourrait bien être le premier jeu affiché à 100 dollars dans sa version de base sur PS5 et Xbox Series X. En optant pour ce tarif, Take-Two briserait une barrière tarifaire clé instaurée depuis des années. Et selon lui, d'autres studios attendent justement que l'éditeur fasse le premier pas pour s'inscrire dans son sillage : “Certains studios espèrent que GTA VI sera vendu entre 80 et 100 dollars, brisant au passage la barrière des 70 dollars et permettant aux titres vendus à 50 dollars de passer à 60 dollars, ceux à 60 dollars de passer à 70 dollars, ceux à 70 dollars de passer à 80 dollars, etc”.

Fait amusant, Matthew Ball rappelle qu'un GTA 6 vendu à 70 dollars serait en réalité l'opus le moins cher de la franchise. En effet, si l'on compare ce tarif avec ceux des précédents opus (tout en prenant en compte la valeur du dollars au fil des années), GTA 6 serait donc 30 % moins cher que les deux premiers opus en 2D, et entre 16 – 24 % moins cher que GTA IV et GTA V !

Pour en revenir au prix d'entrée supérieur de GTA 6, le PDG de Take-Two a laissé entendre en mai 2024 que l'éditeur allait s'engager sur cette voie. Rien d'étonnant toutefois pour ce géant du jeu vidéo, qui a été le premier à passer le cap des 80 € sur ses jeux en 2021 avec NBA 2K21.