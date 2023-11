GTA 6 : l’annonce est imminente, cette fois c’est du sérieux

Rockstar serait sur le point d’annoncer son très attendu GTA 6. L'officialisation aurait lieu cette semaine tandis qu’une toute première bande-annonce serait diffusée en décembre. Une rumeur tout à fait crédible, puisqu’elle nous vient d’un certain Jason Schreier, l’un des journalistes les plus fiables du monde du jeu vidéo.

Des rumeurs sur GTA 6, nous en avons eu des tonnes, et ce depuis des années. Des bruits de couloirs ou indiscrétions qui ne se sont jamais vérifiés. Mais quand c’est le journaliste jeu vidéo le plus respecté de la planète qui en lance une, on peut considérer que c’est du sérieux.

Jason Schreier, journaliste à Bloomberg, a en effet indiqué que Rockstar Games prévoirait d’annoncer officiellement GTA 6 dans le courant de la semaine, ce serait donc imminent ! Plus encore, la première bande-annonce serait diffusée au mois de décembre, à l’occasion des 25 ans du studio.

GTA 6 annoncé dès cette semaine ? C’est fort possible

Jason Schreier n’a pas l’habitude de lancer des rumeurs par-dessus la jambe ou de se perdre en conjecture. Pour crédibiliser ses dires, le célèbre journaliste s’appuie sur les confidences d’employés de Rockstar, qui ont souhaité rester anonyme. GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète. Chacune des rumeurs ou spéculations font bouillir la toile, les fans se jetant sur la moindre information sur ce jeu qui, officiellement, n’existe pas encore. Tout cela devrait atteindre son apogée cette semaine avec l’annonce, si Schreier est dans le vrai.

GTA 6 n’est certes pas encore officiel, mais on sait déjà quelques petites choses à son sujet, notamment à cause de la grosse fuite de données qu’a connu Rockstar début 2022. En effet, une centaine de vidéos de gameplay avaient été diffusées en ligne, des travaux préliminaires qui donnaient des infos cruciales comme la ville où se déroulera le jeu (Vice City) ou encore la présence de deux protagonistes, un homme et une femme (une première dans un GTA).

Une chose est certaine, l’annonce de GTA 6, qu’elle ait lieu cette semaine ou non, sera un petit tremblement de terre dans le monde du gaming et de la culture en général. Pour rappel, GTA 5 est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire avec 185 millions de copies écoulées.

