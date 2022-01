GTA 6 pourrait finalement sortir en 2023, les fans ne savent plus où donner de la tête

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la sortie de GTA 6 : après des dernières rumeurs tablant pour 2025, un analyste prétend désormais que le jeu sera disponible bien plus tôt. En étudiant les déclarations de Take Two, maison-mère de Rockstar, à propos de ses prochains résultats financiers, il conclut que le titre pourrait sortir dès l’année prochaine.

Depuis le temps, la date de sortie de GTA 6 est devenue une plaisanterie récurrente chez les joueurs, au même titre que l’hypothétique Half-Life 3 ou les multiples portages de Skyrim. Une chose est sûre, le jeu est bel et bien en développement. Mais de là à savoir quand il sera disponible, c’est une autre affaire. À ce sujet, les rumeurs disent tout et son contraire.

Aux dernières nouvelles, il faudra attendre 2025 pour pouvoir mettre la main sur le titre, soit 12 ans après la sortie de GTA 5. Un laps de temps relativement long, on en conviendra, d’autant que de premières fuites tablaient plutôt pour 2023. Néanmoins, tout espoir n’est pas encore perdu. En effet, un analyste de chez Jefferies Group remet les prévisions pour l’année prochaine sur la table.

GTA 6 en 2023 ? Ça n’a rien d’impossible

Lundi dernier, Take Two a annoncé avoir racheté Zynga, un studio de développement américain, pour 12,7 milliards de dollars. Suite à cela, la firme a déclaré qu’elle prévoit une croissance de 14 % d’ici 2024. On pourrait donc croire que ce chiffre sera le résultat de la transaction, mais pour l’analyste, ce ne serait pas assez. « Il n’y a qu’une poignée de titres qui peuvent fournir à la direction la confiance ».

En d’autres termes, « au moins un jeu de Rockstar devrait sortir » au cours de l’année fiscale 2024. Vous l’aurez compris, il y a de fortes chances pour que ce jeu soit GTA 6. Doug Creutz, analyste chez Cowen & Company, est du même avis. Pour rappel, l’année fiscale 2024 se déroulera du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Voilà donc une fenêtre de tir plausible pour le lancement du mastodonte.

Toujours pas convaincu ? Doug Creutz souligne qu’en 2011, Take Two a annoncé la sortie de GTA 5 pour fin 2012, suite à la publication de ses prévisions pour l’année fiscale à venir. Lorsque ses objectifs ont baissé, la sortie a été repoussée à l’année suivante. GTA 5 est bel est bien sorti en 2023. « Donc oui, il y a absolument un précédent », conclut-il.

