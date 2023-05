GTA 6 : une sortie en 2024, voilà ce que suggère son éditeur

GTA 6 pourrait arriver sur le marché dans le courant de l’année 2024 ou peut-être au début de l’année 2025. C’est Take-Two, l’éditeur de la célèbre licence, qui le suggère dans son bilan financier. Un projet sur lequel il mise beaucoup, puisque le précédent volet est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire avec 175 millions de copies écoulées.

Quand arrivera GTA 6 ? Une question qui agite Internet depuis déjà des années et qui est au centre de toutes les rumeurs et bruits de couloir. Mais aujourd’hui, c’est Take-Two, l’éditeur même de la saga GTA, qui apporte sa pierre à l’édifice des spéculations. Il suggère en effet que GTA 6 pourrait arriver dans le courant de l’année 2024 au plus tôt.

Lors de sa réunion annuelle avec les investisseurs, Take Two a évoqué son avenir et ses perspectives pour l’année fiscale 2025 (qui comprend une partie de l'année 2024). Une période sur laquelle mise beaucoup l’éditeur, puiqu’elle pourrait voir débouler ce fameux GTA 6.

GTA 6 pourrait arriver dès 2024

GTA 6 n’est pas clairement nommé dans le compte-rendu, mais difficile de voir un autre titre dans la déclaration de l’éditeur :

« L’année fiscale 2025 est une année très attendue par la société. Ces dernières années, nous nous sommes préparés à sortir une série de projets dont nous pensons qu’ils vont hisser notre société à un niveau de succès encore plus haut. Pour l’année fiscale 2025, nous nous attendons à entrer dans cette nouvelle ère avec des titres incroyables qui -nous le pensons- vont établir de nouveaux standards dans l’industrie et nous permettrent d’atteindre les 8 milliards de dollars de recettes ».

Difficile de voir autre chose que GTA 6 dans l’un de ces projets censés « établir de nouveaux standards dans l’industrie » et préparés depuis des années. Il est donc possible que GTA 6, si c’est bien lui, arrive dès l’année prochaine. Il serait peut-être temps !

Pour rappel, GTA 6 n’a pas été dévoilé officiellement par son développeur Rockstar. Toutefois, une fuite nous a montré les premières images du jeu il y a quelques mois. Ces dernières suggèrent fortement que ce nouveau volet se déroulerait à Vice City (pastiche de Miami) et donnerait la possibilité d’incarner deux personnages, un homme et une femme.

Source : Take Two