Tomb Raider Remastered : les joueurs PS5 les plus complétistes vont être déçus

Lara Croft doit revenir prochainement sur consoles et PC dans un remastered des trois premiers jeux de la saga. Mais une fois n'est pas coutume, les joueurs PS4 vont avoir un léger avantage par rapport aux joueurs PS5. Explications.

Comme vous le savez peut-être si vous suivez l'actualité vidéoludique, Lara Croft s'apprête à faire son retour sur consoles et PC ce 14 février 2024. Attention, il ne s'agit malheureusement pas d'une nouvelle aventure, mais d'un remastered des trois premiers épisodes de la saga culte de Core Design.

Lors d'un Nintendo Direct diffusée en septembre 2023, Crystal Dynamics (le studio en charge de la licence depuis quelques années) et Aspyr (l'équipe aux manettes de ce remastered) ont annoncé la bonne nouvelle. Concrètement, on peut s'attendre à un relooking graphique complet, tandis que toutes les extensions existantes et les niveaux secrets seront présents. Pour les nostalgiques, il y aura également la possibilité de passer à la volet entre les graphismes modernisés et le rendu de l'époque comme on a pu le voir sur Diablo 2 Resurrected par exemple.

Pas de trophées Platine sur PS5 pour Tomb Raider Remastered

Seulement, les joueurs PlayStation seront probablement intéressés par cette point spécifique. Contre toute-attente, la version PS4 bénéficiera d'un avantage non-négligeable, surtout pour les joueurs les plus complétistes et adeptes de la course aux trophées.

En effet, le studio a confirmé dans une récente déclaration que la version PS5 ne proposera pas de trophées Platine (sur les trois jeux), contrairement à la mouture PS4. “La version PlayStation 4 de Tomb Raider I-III Remastered proposera des trophées Platine, pas la version PlayStation 5. Les joueurs recevront une copie pour les deux consoles lors de l'achat de Tomb Raider I-III Remastered”.

Les trophées Platine de moins en moins présents sur PS5

Notez que l'absence de trophées Platine sur PS5 n'est pas vraiment étonnant. En effet, on a commencé à constater ce phénomène sur certains remastered et titres sortis à la fois sur PS4 et PS5. C'était notamment le cas pour Uncharted : Legacy of Thieves Collection ou encore Call of Duty : Modern Warfare 3, le dernier “chef d'oeuvre” de la licence phare d'Activision. Dernièrement, le jeu Foamstar, fourni avec la sélection mensuel du PlayStation Plus de février 2024, ne possède pas non plus de trophées Platine.

Précisons que Sony a visiblement décidé de changer de politique depuis quelques années sur la présence de trophées Platine dans les jeux PlayStation. En 2014 déjà, Metal Gear : Ground Zeroes ne proposait pas de récompenses ultimes, la faute à son prix de vente trop faible d'après Sony. Notez que certains développeurs militent également pour la disparition pure et simple des trophées, qui accaparent selon eux trop de ressources et trop de temps.