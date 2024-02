Helldivers 2 : c’est quoi ce jeu d’action qui cartonne sur Steam ?

Helldivers 2, la nouvelle production de Sony et du studio Arrowhead, est le nouveau carton inattendu de ce début d'année 2024 sur PC et PlayStation. Avec plus d'un million de ventes en seulement trois jours, le titre a dépassé toutes les attentes, des joueurs comme du constructeur japonais. Mais justement, c'est quoi Helldivers 2 ?

En mars 2015, le studio indépendant Arrowhead Game Studios lance Helldivers. Derrière ce nom se cache un jeu d'action coopératif en vue “du dessus” qui vient puiser son inspiration dans certains films de SF cultes des années 90, Starship Troopers et Terminator en tête. Si le succès n'a pas été immédiat, le jeu s'est forgé une communauté fidèle au fil du temps, notamment grâce à ses mécaniques coopératives bien huilées, sa difficulté corsée et ses phases d'action épiques.

Huit ans plus tard, Arrowhead a décidé de revenir sur le devant de la scène avec une suite en bonne et due forme sobrement baptisée Helldivers 2. Pour ce second épisode, le studio s'est donné les moyens de ses ambitions grâce au soutien de Sony. Au programme, un moteur graphique flambant neuf et surtout un passage inattendu au TPS, soit une vue à la 3e personne.

Lancé ce 8 février 2024 sur PC et PlayStation 5, ce deuxième opus rencontre déjà un carton surprenant. Pour preuve, Helldivers 2 a réuni près de 156 000 joueurs sur Steam selon SteamDB lors de son premier week-end, faisant de lui le meilleur démarrage pour un jeu édité par PlayStation sur PC (le portage de God of War détenait le titre jusqu'alors). Mais comment expliquer cet engouement ?

Helldivers 2 : une formule simple, mais diablement efficace

De prime abord, Helldivers 2 ressemble à n'importe quel jeu d'action coopératif à la 3e personne. Dans sa structure, c'est effectivement le cas. Dans des niveaux générés aléatoirement, jusqu'à 4 joueurs devront unir leurs forces pour combattre des vagues d'ennemis incessantes et réaliser divers objectifs avant de se diriger vers l'extraction.

C'est bien sur la forme et ses mécaniques de gameplay qu'Helldivers 2 se démarque de la masse. Disons le, le passage à la 3e personne est la meilleure idée que pouvaient avoir les développeurs. Déjà intenses sur le 1er opus, les affrontements n'ont jamais été aussi spectaculaires et épiques. On ressent un plaisir coupable à découper les insectes (qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux arachnides de Starship Troopers) à grands coups de fusil d'assaut et de mitrailleuse lourde.

Il faut rajouter à cela la particularité de la licence : les stratagèmes. Pour résumer, chaque Helldivers peut réclamer du soutien à son vaisseau stationné en orbite. Après avoir réalisé un enchaînement de combinaison de touches (ce qui rajoute d'ailleurs un peu de stress supplémentaire quand on est submergé), les joueurs pourront recevoir un petit coup de pouce de l'espace.

La liste des stratagèmes disponibles est longue comme le bras. Ça passe du ravitaillement classique à la réanimation du copain tombé au combat, en passant par la livraison d'une mitrailleuse lourde ou d'un fusil de sniper à balles explosives. On peut également déchaîner les enfers sur ces vilaines bestioles avec des frappes orbitales ou des raids aériens, ce qui transforme le champ de bataille en un joyeux foutoir. Mais gare à vos coéquipiers quand vous vous apprêtez à atomiser la moitié de la carte ! Et oui, le tir ami fait partie intégrante de l'expérience Helldivers 2. Après les robots et les arachnides, vos coéquipiers seront vos pires ennemis ! Dans le feu de l'action, il ne sera pas rare d'exploser son partenaire par mégarde, de quoi déclencher de gros fous rires durant vos sessions.

Précisons que les sensations manette en main sont excellentes sur PS5, grâce à une prise en charge complète des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la DualSense. Les armes ont de la pêche, du recul et ont leur identité propre (cadence de tir, puissance, sonorité, etc.). Les contrôles, bien que classiques, offrent un panel de mouvements plutôt larges. En sprint, on pourra par exemple plonger au sol pour atténuer le recul de sa pétoire ou éviter un vilain coup de patte.

Une expérience encore perfectible

Helldivers 2 est incroyablement fun à plusieurs. On vous recommande d'ailleurs d'y jouer dans ces conditions avec deux ou trois comparses. En revanche, si vous êtes un joueur solo allergique aux interactions sociales (on peut toujours rejoindre des inconnus via le système de matchmaking), on vous déconseille le titre de Arrowhead.

Autant être clair, le jeu perd toute sa faveur et son ambiance en solo, en plus de limiter fortement votre progression. Pour cause, n'espérez pas aller plus loin que les difficultés Facile ou Moyen (et encore) en loup solitaire. Votre serviteur a essayé pour vous, et il vous confirme : on s'ennuie ferme en solo, en plus de galérer comme jamais face à des ennemis bien trop nombreux pour un seul trouffion. On aurait apprécié à la rigueur la possibilité de partir avec des coéquipiers contrôlés par l'IA, mais ce n'est pas le cas malheureusement.

Au rayon des autres défauts notables, il faudra composer durant cette période de lancement avec de nombreux bugs de collision et d'affichage. Le matchmaking est aussi loin d'être impeccable, entre déconnexions intempestives et impossibilité de rejoindre des parties rapides. Jouer avec le cross-play activé (les joueurs PS5 et PC peuvent jouer ensemble) se présente un peu comme une roulette russe. Durant nos sessions sur PS5, un camarade sur PC a été déconnecté 6 fois… pendant la même mission. Fort heureusement, les développeurs sont à l'œuvre pour corriger ces soucis de jeunesse.