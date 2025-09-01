GTA Online va bientôt vérifier l’âge de ses joueurs, GTA 6 interdit aux mineurs ?

L'Online Safety Act fait de nouveaux des siennes au Royaume-Uni. Selon toute vraisemblance, ce sera bientôt au tour de GTA Online de s'assurer que ses joueurs ont bien l'âge requis pour profiter du jeu. De quoi se demander si GTA 6 en fera de même à sa sortie.

Depuis quelques semaines, le Royaume-Uni a introduit une nouvelle mesure visant à protéger les plus jeunes des contenus dangereux et choquants trouvables en ligne. Depuis l'entrée en vigueur de l'Online Safety Act, les Britanniques doivent désormais prouver qu'ils ont bel et bien l'âge requis pour accéder aux contenus sensibles.

Certes, il n'a pas fallu longtemps aux internautes les plus débrouillards pour contourner cette mesure de sécurité sans trop de difficultés. Reste que les grands acteurs du numérique sont bien contraints de se plier aux règles et de proposer à leur tour un outil pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs – et leur barrer la route en cas de besoin.

Il faudra bientôt être majeur pour jouer à GTA Online au Royaume-Uni

Sans trop de surprise, GTA Online devrait bientôt s'ajouter à la liste. C'est en tout cas ce qu'affirme le dataminer Tez2 sur son compte X (Twitter). Selon ce dernier, “certains fonctionnalités, comme les SMS, le chat et Snapmatic pourraient être restreintes avant d'avoir vérifier son âge”. Pour ce faire, le jeu devrait mettre en place une solution reposant sur un QR code à scanner pour prouver que l'on est bien majeur.

Compte tenu des controverses à répétition dont la série a été sujette, tant à cause de sa violence que de ses contenus souvent graveleux, difficile d'être étonné de voir Rockstar se mettre en rang face à la législation britannique. En revanche, cela pose des questions plus vastes. Quid, notamment, du reste des jeux en ligne ? Suivront-ils l'exemple du mastodonte GTA Online ?

Certains vont même jusqu'à se demander si GTA 6 lui-même demandera à ses joueurs de vérifier leur âge. Pourtant, en théorie, rien devrait le contraindre à le faire, puisqu'il n'est pas prévu à l'heure actuelle que le titre propose des fonctionnalités en ligne. Réponse l'année prochaine, lorsque le jeu sortira enfin.