AliExpress ne s’arrête plus : une nouvelle vague de promotions avec des prix en forte baisse

Les opérations promotionnelles s'enchaînent chez AliExpress. Jusqu'au 20 juin, la plateforme remet en avant plusieurs centaines de références avec des remises immédiates auxquelles s'ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones, tablettes, objets connectés et Audio : de nombreux produits affichent de fortes réductions.

AliExpress : retour des favoris

À l'occasion de son opération Retour des favoris, AliExpress accompagne les remises affichées par une série de coupons permettant de faire chuter encore plus les prix. Selon le montant du panier, il est possible d'obtenir jusqu'à 60 euros de réduction supplémentaire grâce à un code promo.

Ces coupons sont valables du 15 au 20 juin 2026 à 23h59. Comme souvent lors de ce type d'événement, les quantités disponibles sont limitées pour chaque palier de réduction. Si une offre vous intéresse, mieux vaut donc ne pas trop attendre : les meilleures promotions ont tendance à disparaître avant la fin de l'opération.

Les codes promo disponibles

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFR02
  • 5 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFR05
  • 10 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR10
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Tous les produits de notre sélection sont expédiés depuis la France ou l'Union européenne, sans frais de douane. La livraison est généralement assurée sous 1 à 5 jours ouvrés, avec des délais pouvant légèrement s'allonger en cas de forte demande ou de restock.

AliExpress propose également le paiement en 4 fois sans frais via PayPal sur de nombreux produits éligibles. Enfin, de nombreuses références de cette sélection affichent le label Marque+. Ce programme mis en avant par AliExpress permet d'identifier plus facilement les vendeurs partenaires des grandes marques et certifie donc l'authenticité des produits.

Les meilleures offres sur les smartphones

De nombreux smartphones profitent de remises intéressantes durant cette opération AliExpress. Poco, Redmi, OnePlus ou encore Honor : ces offres vous permettent parfois d'économiser plusieurs centaines d'euros.

Poco F8 Ultra à 544 €
Au lieu de 829 € avec le code PHDFR65.
544€
Voir
Redmi Note 15 5G à 189 €
Au lieu de 303 € avec le code PHDFR20.
189€
Voir
OnePlus 15R à 473 €
Au lieu de 629 € avec le code PHDFR60.
473€
Voir
Honor Magic 8 Lite à 254 €
Au lieu de 399 € avec le code PHDFR30.
254€
Voir

Le Poco F8 Ultra est l'une des offres les plus attractives de cette sélection. Ce smartphone ultra-performant passe à moins de 550 € au lieu de 829 €. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent des performances haut de gamme pour le prix d'un milieu de gamme. De son côté, le OnePlus 15R mise sur un excellent équilibre entre puissance, autonomie et expérience utilisateur, tout en restant sous la barre des 500 €.

Les budgets plus serrés pourront se tourner vers le Redmi Note 15 5G, qui est à seulement 189 €. Le Honor Magic 8 Lite offre également de solides arguments pour un usage quotidien, tout en restant accessible.

Le top des deals sur les tablettes

Les tablettes font également partie des catégories les mieux représentées pendant cette campagne promotionnelle. Que ce soit pour le divertissement, la productivité ou les études, plusieurs références profitent de belles remises.

OnePlus Pad 3 à 439 €
Au lieu de 549 € avec le code PHDFR60.
439€
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Xiaomi Pad 7 à 217 €
Au lieu de 349 € avec le code PHDFR30.
217€
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Redmi Pad 2 à 129 €
Au lieu de 199 € avec le code PHDFR20.
129€
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POCO Pad M1 à 209 €
Au lieu de 299 € avec le code PHDFRS20
209€
Voir

La Xiaomi Pad 7 reste un incontournable. À seulement 217 €, elle offre une fiche technique très convaincante avec son grand écran fluide et ses performances adaptées à la plupart des usages. Ceux qui recherchent un modèle plus premium pourront se tourner vers la OnePlus Pad 3, proposée à 439 € au lieu de 549 €. Enfin, les Redmi Pad 2 et POCO Pad M1 constituent des alternatives abordables pour profiter d'une tablette polyvalente sans dépasser les 200 €.

Audio

Les promotions ne concernent pas uniquement les smartphones et les tablettes. Les amateurs de musique et de mobilité trouveront également leur bonheur grâce à plusieurs références audio très populaires.

Sony WH-1000XM6 à 297 €
Au lieu de 449 € avec le code PHDFR30
297€
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Galaxy Buds 3 Pro à 105 €
Au lieu de 249 € avec le code PHDFR10.
105€
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Sony WH-1000XM5 à 184 €
Au lieu de 249 € avec le code PHDFR20.
184€
Voir
SHOKZ OpenRun Pro 2 à 115 €
Au lieu de 199 € avec le code PHDFR10.
115€
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Le Sony WH-1000XM6, la référence des casques à réduction de bruit, voit son prix chuter fortement. Il passe à 297 € au lieu de 450 €. La génération précédente est encore plus accessible sur AliExpress en ce moment : le WH-1000XM5 passe à 184 € seulement. Malgré son prix, il reste une valeur sûre pour ceux qui recherchent un casque à réduction de bruit performante à moindre coût.

Du côté des écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 3 Pro tombent à 105 € au lieu de 249 € à leur lancement. C'est un tarif agressif pour ce niveau de prestations. Enfin, les SHOKZ OpenRun Pro 2 séduiront les sportifs grâce à leur conception à conduction osseuse et leur confort adapté aux activités en extérieur, pour moins de 120 €.

Les montres connectées

Les montres connectées font elles aussi l'objet de remises importantes. Garmin, Samsung, Huawei et OnePlus affichent plusieurs références à des prix imbattables.

Garmin Forerunner 255 à 187 €
Au lieu de 229 € avec le code PHDFR20.
187€
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Huawei Watch GT 6 Pro à 215 €
Au lieu de 379 € avec le code PHDFR30.
215€
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Samsung Galaxy Watch Ultra à 315 €
Au lieu de 699 € avec le code PHDFR45.
315€
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OnePlus Watch 3 à 126 €
Au lieu de 249 € avec le code PHDFR10
126€
Voir

La Garmin Forerunner 255 constitue un excellent choix pour les coureurs et les sportifs qui souhaitent profiter d'un suivi complet de leurs activités. La Huawei Watch GT 6 Pro mise quant à elle sur une autonomie généreuse et un design soigné. Le premier est à 187 € et le second à 215 €. Pour ceux qui préfèrent du Samsung, la Galaxy Watch Ultra profite aussi d'une réduction importante, passant à moins de 290 € au lieu de 699 €.

Autres bons plans à ne pas manquer

DJI Neo 2 à 167 €
Au lieu de 239 € avec le code PHDFR20.
167€
Voir
Meta Quest 3 à 512 €
Au lieu de 619 € avec le code PHDFR60.
512€
Voir
Xiaomi TV Box S 3rd Gen à 46 €
Au lieu de 70 € avec le code PHDFR05.
45€
Voir

Quelques produits high-tech complètent cette sélection. Le DJI Neo 2 représente une porte d'entrée accessible dans l'univers des drones compacts. Si vous recherchez un casque VR, le très prisé Meta Quest 3 profite d'une réduction de plus de 100 € sur AliExpress. Enfin, la Xiaomi TV Box S 3rd Gen vous permet d'accéder à Google TV sur un vieux téléviseur pour moins de 50 €.


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