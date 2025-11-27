Vite, le Samsung Galaxy S25 Edge passe à moitié prix et à 559 € seulement c’est une affaire !

Le smartphone le plus fin de Samsung n’échappe pas aux promotions du Black Friday. Sorti il y a quelques mois seulement au prix de 1252 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, le Galaxy S25 Edge est à 559,99 € seulement pour le Black Friday. On vous explique tout !

Les amateurs de bons plans le savent, le mois de novembre est idéal pour s’équiper à prix réduit. Et cette année, les sites de e-commerce ne font pas les choses à moitié !

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung a repoussé les limites du design en proposant un smartphone ultra fin sans pour autant faire de compromis sur les caractéristiques. Et bonne nouvelle, avec le Black Friday, son prix s’amincit également. Toujours en vente à 1 252,05 € sur le site officiel du géant coréen, il est affiché à partir de 569,99 € seulement sur Rakuten. Et avec le code WARMUP10 proposé par le vendeur Whifraise noté 4,7/5, il passe à 559,99 €.

Darty le propose également à prix cassé sur Rakuten puisqu’il est affiché à 599,99 € mais avec le code DARTY20 qui vous donne 20 € de réduction supplémentaire, vous pouvez vous l’offrir à 579,99 €. Profitez-en vite avant que son prix ne revienne à la normale !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Edge ?

Le Samsung Galaxy S25 Edge se démarque de la concurrence grâce à sa finesse. En effet, il ne fait que 5,8 mm d’épaisseur pour seulement 163 grammes. Mais ce modèle ne se contente pas d’être ultra fin, il est aussi ultra puissant. Il reprend la plupart des caractéristiques des smartphones premium de la série S25.

Sous le capot on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite, épaulée par 12 Go de RAM. C’est un smartphone fluide, capable de faire tourner les applications les plus gourmandes.

Il est par ailleurs équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces qui profite d’une définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté photo, le Galaxy S25 Edge n’est pas en reste. Il embarque un capteur principal grand-angle de 200 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. Et une caméra avant de 12 MP vient compléter le tout.

