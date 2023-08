Grâce aux voitures électriques, ce pays devient le premier exportateur de véhicules dans le monde

Profitant de l'essor des véhicules électriques, un pays prend la première place des exportateurs de voitures dans le monde. Il détrône le Japon qui détenait la couronne jusque là, et de beaucoup.

Le boom des voitures électriques est bien réel. Leurs ventes ont dépassé celles des véhicules diesel il y a peu, et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Entre la baisse des prix sur le marché de l'occasion ou les nouvelles offres de leasing, les conducteurs en veulent toujours plus. Cet essor a profité à un pays en particulier, puisqu’il passe à la première place des exportateurs de voitures dans le monde. Vous vous en doutez peut-être, on parle de la Chine.

Si ce n'est pas vraiment une surprise, c'est parce qu'en 2022, on apprend qu'un véhicule électrique sur cinq vendu en Europe est fabriqué en Chine. L'Empire du Milieu a continué de surfer sur la vague et dans les 6 premiers mois de 2023, il a exporté 2,34 millions de voitures dans le monde, tout type confondu, détrônant le Japon et ses 2,02 millions. C'est la première fois que le pays passe devant son voisin, et selon Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association Chinoise des Voitures de Particuliers, il le doit à la “croissance explosive” de l'export des modèles électriques.

La Chine devient le premier exportateur mondial de voitures grâce aux véhicules électriques

Ce qui fait le succès de la Chine sur ce marché, c'est notamment sa position clé dans la chaîne de production des batteries. Le gouvernement chinois a accordé de nombreuses subventions pour stimuler la croissance du secteur dans le pays. En Europe, c'est la Russie qui importe le plus de voitures chinoises, les autres constructeurs évitant le pays depuis le conflit avec l'Ukraine. Sur le podium, on trouve aussi la Belgique.

Selon un consultant spécialisé, c'est simple : “Il n'y a que deux types d'entreprises de véhicules électriques dans le monde : Tesla, ou les constructeurs chinois”. Mais malgré des exports à la hausse, il n'est pas certain que les modèles électriques venus de Chine s'imposent en France. Devant la montée en puissance du géant asiatique, l'Hexagone cherche justement à privilégier les voitures fabriquées en Europe. C'est notamment l'objectif derrière les nouvelles conditions d'obtention du bonus écologique présentées récemment par le gouvernement.

Source : TechCrunch