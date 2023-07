Voiture électrique : bonne nouvelle si vous voulez acheter une occasion

Pour la première fois depuis le début de l'année, le prix des voitures d'occasion est en baisse. Les voitures électriques et hybrides sont celles qui en profitent le plus, avec parfois des rabais de plusieurs milliers d'euros.

Décidément, tous les feux sont au vert pour les voitures électriques. Entre les ventes qui dépassent celles des voitures diesel et l'arrivée prochaine des bornes de recharge les moins chères du pays, le secteur enchaîne les bonne nouvelles. Seul ombre au tableau : le prix. S'offrir un véhicule électrique coûte cher. Sur le marché de l'occasion en revanche, la tendance est à la baisse, et c'est une première depuis le début de l'année.

Le site La Centrale dévoile dans une étude que les prix des voitures d'occasion sont en baisse de 0,3 % tout type de motorisation confondu, en comparaison du 2e trimestre 2023. Ça paraît peu dit comme ça. Mais, dans le détail, les véhicules hybrides et électriques enregistrent des baisses beaucoup plus significatives. Ainsi leur prix médian est 5,7 % plus bas qu'au début de l'année, et on arrive à 11 % de moins par rapport à décembre 2022.

Le prix des voitures électriques d'occasion est en baisse

La Centrale constate par exemple qu'à partir de 2 mois de mise en vente, les Renault Zoé d'occasion baissent de 15 %. Les chiffres sont confirmés par d'autres sites de ventes automobiles. Et, selon les modèles, l'économie peut être plus importante. Sur Autosphère, 14 % des exemplaires de la Peugeot e-208 voient leur prix chuter de 3341 € en moyenne. Globalement, ce sont bien les hybrides et les électriques qui sont en tête des plus fortes baisses.

Paradoxalement, cette tendance du marché de l'occasion électrique est vécue comme un retour à la normale pour les spécialistes. David Gaist, PDG du groupe GCA, premier revendeur Toyota et Lexus de France, l'explique par une simple augmentation des stocks. Ces derniers ont récemment bondi de 30 à 40 %. L'effet est donc mécanique : plus il y a de stocks d'un produit, moins on le vend cher. Avec la démocratisation des véhicules électriques, nul doute que les consommateurs espèrent que l'effet se prolonge dans les mois à venir.

Source : L'Automobile Magazine