Une Fiat Panda électrique abordable arrivera dès 2024, c’est officiel

Stellantis a de bonnes nouvelles pour les acheteurs qui souhaitent passer aux véhicules électriques mais qui ne trouvent pas de modèles dans leur gamme de prix : une nouvelle Fiat Panda électrique abordable est en préparation.

Fiat cherche à s'approprier le marché des véhicules électriques abordables avec un futur véhicule urbain commercialisé autour de 25 000 euros seulement. Selon un rapport de Bloomberg, Fiat travaille sur un modèle tout électrique abordable qui sera basé sur sa Panda hybride existante.

La nouvelle Fiat EV visera le marché européen, où il existe une demande pour des véhicules électriques plus petits et plus abordables. Elle vise à concurrencer d'autres constructeurs automobiles qui proposent déjà des options similaires, comme la Dacia Spring de Renault. On attend aussi vivement la nouvelle Tesla « abordable », qui devrait à terme être produite à 4 millions d’unités par an.

Fiat va lancer une Panda électrique peu chère dès 2024

Selon Olivier François, PDG de Fiat, le prix de la nouvelle Fiat Panda électrique sera inférieur à 25 000 euros et son design s'inspirera de celui de la Fiat Panda actuelle. Elle sera donc considérablement moins chère que les véhicules électriques déjà proposés par le constructeur, dont notamment les Fiat 500e et 600e.

Bloomberg a rapporté que Fiat dévoilerait son VE abordable en juillet 2024, ce qui suivrait la sortie de l'e-C3 de Citroën début 2024. Étant donné que Fiat et Citroën existent sous l'égide de Stellantis, on peut affirmer sans risque de se tromper que les deux voitures électriques à prix abordable partageront une partie de leur ADN. Le PDG de Fiat l'a d'ailleurs affirmé lors d'une récente interview : “Il est très probable qu'il y aura des synergies”.

L'annonce de Stellantis intervient alors que la pression exercée sur les constructeurs automobiles pour qu'ils proposent des voitures électriques abordables s'accroît, en particulier en Europe où les marques chinoises sont à l'offensive. MG a par exemple récemment grillé la priorité au gouvernement avec une voiture électrique à moins de 100 euros par mois, de quoi bouleverser le marché français. Il reste donc à voir si la nouvelle Fiat Panda proposera elle aussi une offre aussi compétitive, et si elle arrivera à tenir tête à la prochaine Tesla abordable d’Elon Musk.