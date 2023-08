Tesla Model 3 : la production de la nouvelle version aurait débuté en Chine

La Tesla Model 3 revisitée, plus connue sous le nom de Project Highland, serait entrée en phase d'essai de production au sein de la Gigafactory de Shanghai. C'est en tout cas ce qu'affirme un média chinois local dans un article repris massivement sur les réseaux sociaux.

Comme vous le savez peut-être, Tesla travaille depuis plus d'un an maintenant sur une version revisitée et modernisée de la Model 3, sa berline particulièrement prisée. Cette nouvelle mouture, qui répond au nom de code Project Highland devrait profiter d'un design inédit (notamment au niveau du capot et de la face avant), de nouveaux feux arrière sans oublier la dernière version du logiciel de conduite assistée du constructeur Autopilot Hardware 4.0. L'habitacle devrait également profiter de quelques retouches.

Pour l'heure, la présentation officielle de cette Tesla Model 3 de nouvelle génération est encore attendue. Malgré tout, des prototypes ont d'ores et déjà été aperçus sur les routes américaines en fin d'année 2022. Encore récemment, la Model 3 “Highland” s'est fait remarquée en Californie par plusieurs utilisateurs qui en ont profité pour partager quelques photos de la berline camouflée sur les réseaux sociaux.

La Model 3 “Highland” en production de masse dès septembre

Or et d'après le journal chinois JRJ, la Tesla Model 3 revisitée serait entrée en phase d'essai de production au sein de la Gigafactory de Shanghai. L'article en question a été repris massivement sur Twitter, ou plutôt X. On y apprend notamment que la production de masse débutera en septembre 2023, tandis que les premières livraisons auront lieu un mois plus tard.

Concernant les prix, ce Model 3 liftée serait vendue à 200 000 yuans, soit 25,299 € selon le taux de change actuel. “Selon le coût estimé des composants, le prix indicatif de cette nouvelle voiture est d'environ 200 000 yuans, et elle utilisera la batterie M3P de 66 kWh fournie par Ningde Times. Il est entendu que la batterie M3P pourrait être utilisée uniquement avec du phosphate de fer et de manganèse au lithium. Avec la production expérimentale précoce de la Model 3, le phosphate de fer lithium manganèse devrait accélérer la libération de la capacité”, écrit le rapport du média chinois.

Si ces informations doivent être prises à des pincettes (Tesla ne réagit plus aux révélations apportées dans la presse), elles pourraient expliquer pourquoi les délais de livraison des Model 3 sur le marché européen ont été rallongés. En effet, les commandes de véhicules personnalisés seront désormais honorées d'ici octobre ou novembre. L'entrée en production de la Model 3 revisitée en-est-elle responsable ? C'est une possibilité à ne pas écarter.

Source : InsideEVs