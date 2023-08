Renault propose la Twingo E-Tech à 100 € par mois, bonne affaire ou pas ?

Après MG et Fiat, c'est au tour de Renault de prendre de l'avance sur le gouvernement et de proposer à son tour son “leasing social”. En effet, la marque au losange vient d'annoncer son offre de location à longue durée à 100 € par mois sur la Twingo E-Tech. Alors, bonne affaire ou pas ?

Comme vous le savez peut-être, Emmanuel Macron évoque une proposition phare en mars 2022 durant sa campagne pour reprendre la tête du pays : le fameux leasing social pour obtenir une voiture électrique à 100 € par mois. Depuis l'annonce, le gouvernement a précisé les contours de la mesure : 100 000 voitures électriques seront concernées, pour une enveloppe estimée à 50 millions d'euros pour l'Etat (la 1re année du moins).

Reste qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le dispositif n'a toujours pas été mis en place. Résultat, plusieurs constructeurs ont décidé de prendre les devants et de proposer à leur tour leur propre “leasing social”. La marque chinoise MG a été la première à dégainer avec une offre de location longue durée sur la MG4 électrique. Dans la foulée, Fiat lui a emboité le pas avec une formule similaire sur la 500e, la version électrique de sa célèbre citadine.

Renault propose à son tour sa voiture électrique à 100 €/mois

Et maintenant, c'est au tour de Renault d'entrer dans la danse. En effet, la marque au losange a lancé une offre promotionnelle sur la Twingo E-Tech 100 % électrique. Du 1er juillet au 31 août 2023, il est donc possible d'obtenir la compacte wattée à partir de 100 € par mois. Comme chez les deux concurrents précédemment cités, il s'agit ici d'un LLD, une location longue durée. Pour rappel, la Twingo E-Tech ferait partie des modèles éligibles à l'offre du gouvernement d'après de récentes révélations de Capital.

En d'autres termes, à la fin des 37 mois, il faudra rendre le véhicule en bon état, à moins de vouloir payer une fortune en frais de remise en état. Attention toutefois, il convient de préciser qu'il faudra d'abord s'acquitter d'un premier loyer majoré de 9 000 €. Bien entendu, il est possible de réduire la facture via le bonus écologique de 5 000 € (ou de 7 000 € si votre revenu fiscal de référence par part est sous la barre des 14 090 €) et la prime à la casse de 2 500 € si vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien véhicule.

Une offre intéressante, mais pas au niveau face à MG et Fiat

Pour ce tarif, les clients pourront prétendre à la version Authentic, soit l'entrée de gamme. Dans cette finition, la Twingo embarque un bloc moteur électrique d'une puissance de 60 kW (soit 81 ch), tandis que la batterie affiche une capacité de 22 kWh. En cycle WLTP mixte, ce modèle propose une autonomie de 190 km. Amplement suffisant pour les trajets du quotidien.

On appréciera la présence du chargeur AC 22 kW, tandis que la radio, les vitres avant électriques, l'allumage automatique des feux, le limiteur de vitesse, l'ordinateur de bord ou encore la lunette arrière chauffante font partie des équipements de série. En revanche, pas de climatisation… A choisir, l'offre proposée par Fiat sur la 500e est plus séduisante puisque la citadine embarque la climatisation automatique, le démarrage sans clé et d'autres options absentes sur la Twingo.