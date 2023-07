L'électricité coûte cher et son prix augmente régulièrement. Si vous avez une voiture électrique, il est utile d'étudier tous les moyens de faire des économies, comme cet abonnement EDF méconnu.

Pour acheter un véhicule électrique à prix raisonnable, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez profiter d'une offre de leasing, vous assurer de bénéficier du bonus écologique ou encore acheter d'occasion. Après ça, il faut quand même garder en tête que recharger le véhicule n'est pas gratuit. Et avec les augmentations régulières du prix de l'électricité comme celle du 1er août 2023, cela ne va pas aller en s'arrangeant.

L'électricité qui recharge votre voiture est la même que celle qui alimente votre domicile. Son prix aussi. L'idée est donc de dénicher un abonnement qui permet de faire des économies sur l'année entière. À ce niveau, il est intéressant de se pencher sur une variante assez méconnue de l'abonnement EDF classique : l'offre Tempo. Elle fonctionne avec le système des heures creuses et heures pleines, en y ajoutant une notion de jours bleus, blancs et rouges. Le tarif du kWh change en fonction de la couleur du jour.

L'abonnement EDF Tempo peut vous faire économiser des centaines d'euros par an

Il y a au total 300 jours bleus, 43 jours blancs et 22 jours rouges. Le jour bleu est moins cher que le jour blanc, lui-même moins cher que le rouge. Notez qu'EDF ne communique la couleur du jour que 24 heures à l'avance. On sait cependant que les jours rouges sont répartis entre décembre et janvier/février. Par exemple, le kWh en heures pleines un jour bleu est à 0,14 € environ au 1er août, contre 0,25 € pour l'offre Heures pleines – Heure creuses standard.

La contrepartie est que les jours rouges ont un prix très élevé en heures pleines : 0,73 € du kWh. Pour autant, en prenant l'exemple d'une recharge de Renaut Mégane E-Tech EV60 toutes les nuits sur une prise simple, on atteint des économies de l'ordre de presque 300 € sur l'année, pour 20 000 km roulés environ. Bien sûr, cette estimation est sujette à variations en fonction de la fréquence de vos trajets et de votre modèle de véhicule, mais elle reste assez significative. Si vous connaissez la consommation annuelle de votre auto électrique, cela vaut le coup de faire le calcul avec les tarifs de l'offre Tempo.

