Google Wallet va vous permettre de retrouver vos cartes encore plus rapidement grâce à ce raccourci bien pratique

Google Wallet s’apprête à évoluer avec une fonction qui pourrait bien simplifier le quotidien. L’application va bientôt permettre un accès plus rapide à vos cartes les plus utilisées. Cette nouveauté est pensée pour gagner du temps, sans rien changer à vos habitudes.

Google Wallet est aujourd’hui bien plus qu’un simple portefeuille virtuel. On y stocke ses cartes de fidélité, de transport, billets d’événements, cartes bancaires ou encore clés d’hôtel. Mais plus les utilisateurs accumulent de documents, plus la navigation devient longue. Google en a conscience, et semble vouloir simplifier tout cela. Depuis la Google I/O 2025, l’application intègre déjà des fonctions intelligentes, comme l’affichage automatique d’une carte au bon moment selon votre localisation.

Selon une analyse du code menée par Android Authority, une nouvelle fonctionnalité est en cours de test. Elle permettrait à l’utilisateur de marquer une carte comme “favorite” grâce à une icône étoile. Une fois sélectionnée, cette dernière serait mise en avant sur l’écran d’accueil de l’application, ou directement sur l’écran principal du smartphone. Cela offrirait un accès immédiat à celle-ci, sans ouvrir Google Wallet ni faire défiler une longue liste.

Google Wallet prépare un accès direct à vos passes préférés depuis l’écran d’accueil de votre smartphone

Le code révèle également qu’un nouveau système de classement est prévu. Google Wallet pourrait séparer les cartes favorites, les classer par priorité ou par fréquence d’utilisation. Une base de données interne prend déjà en compte le temps écoulé depuis la dernière consultation. Ce type d’organisation permettrait de retrouver ses cartes importantes plus rapidement, même en situation d’urgence. Aujourd’hui, l’appli permet de trier les cartes par type ou de les archiver. Cette nouvelle fonction renforcerait la personnalisation, notamment pour les usagers réguliers des transports ou les voyageurs.

Ce n’est pas la première fois que Google Wallet ajoute des outils pensés pour améliorer le quotidien. L’application a récemment introduit une fonctionnalité permettant d’afficher l’historique des paiements géolocalisés sur une carte, une aide précieuse pour suivre ses dépenses. Combinée à l’affichage des cartes favorites, cette fonction rend l’ensemble encore plus cohérent. Avec cette nouvelle option de “favoris”, Google continue de rendre l’appli plus pratique et plus intelligente, sans sacrifier sa simplicité d’usage. On attend désormais une annonce officielle et un déploiement progressif via mise à jour.