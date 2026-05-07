Google a trouvé une solution surprenante pour rendre ses réponses IA plus fiables

Les réponses générées par l'IA de Google vont bientôt changer de visage. Reddit et les forums spécialisés vont y occuper une place bien plus grande qu'avant. Le moteur de recherche le plus puissant du monde va désormais chercher ses réponses dans des fils de discussion.

Les moteurs de recherche traversent une période de transformation profonde. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle bouscule les codes du secteur. Google a réagi avec le lancement de ses AI Overviews, puis du Mode IA en 2025. Cet outil conversationnel a transformé la façon de chercher sur Internet, en générant des réponses directement dans la page. L'internaute peut désormais obtenir une réponse sans cliquer vers un site externe. Cette logique soulève des questions sur le trafic des éditeurs en ligne.

Mais Google ne s'arrête pas là. Fin 2025, le moteur de recherche avait déjà commencé à fusionner ses AI Overviews (résumés IA) et son Mode IA. L'objectif était de rendre la navigation entièrement conversationnelle sur mobile, transformant ce dernier en véritable chatbot. La firme vient d'annoncer une nouvelle série de mises à jour. Ces changements modifient en profondeur la façon dont les réponses IA sélectionnent leurs sources.

Google intègre Reddit et les forums dans ses résumés AI pour afficher les avis réels des internautes

Hema Budaraju, vice-présidente chargée des produits de Search chez Google, a détaillé les évolutions dans un billet de blog. Les réponses des résumés AI et du Mode IA intégreront une nouvelle section affichant des extraits de forums, de réseaux sociaux et de blogs. Chaque lien affichera le nom de l'auteur ou de la communauté, pour aider l'internaute à juger la source. Des articles approfondis seront aussi recommandés en fin de réponse, avec davantage de liens directs intégrés dans les résultats.

Les abonnés à des publications pourront relier leurs abonnements à leur compte Google pour retrouver ces sources en priorité. La firme affirme depuis 2025 que ses outils IA génèrent davantage de clics vers les sites cités, même si ce bilan reste difficile à mesurer. Les réponses générées répondent désormais à de nombreuses questions sans que l'internaute quitte la page. Reddit n'est pourtant pas sans risques. L'une des premières hallucinations notoires des AI Overviews provenait justement d'informations lues sur la plateforme. Google semble néanmoins prêt à assumer ce paradoxe. Pour les internautes français, le Mode IA reste inaccessible pour l'instant, à moins de passer par un VPN depuis l'étranger.