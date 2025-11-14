Le Google TV Streamer 4K compatible Dolby Vision/Atmos est à un prix inédit

Plus d'un an après son arrivée en France, le Google TV Streamer 4K fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez Amazon et sur site Boulanger. Les deux sites e-commerce proposent en effet 25% de réduction sur le successeur du Chromecast.

Comme vous le savez certainement, au début du mois d'août 2024, Google a sorti son TV Streamer qui est le successeur du Chromecast. Pour rappel, après 11 ans d'existence, la fameuse clé HDMI n'est plus du tout fabriquée par Google.

Actuellement, le Google TV Streamer conçu par la célèbre firme américaine de Mountain View est en promotion sur Amazon et chez Boulanger. Disponible dans un coloris blanc porcelaine, le lecteur de streaming est en effet à 89 euros au lieu de 119 euros. Il s'agit tout simplement du prix le plus bas du moment.

Concernant ses points forts, le TV Streamer de Google qui est compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos se présente sous la forme d'un boîtier qui dispose d'un port USB-C, d'un port HDMI 2.1 type A et d'un port Ethernet.

Fourni avec une télécommande vocale, le lecteur de streaming avec Google TV inclut un espace de stockage de 32 Go, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un processeur MediaTek MT8696. Pour terminer, l'appareil affiche des dimensions de 16,16 x 7,56 x 2,67 cm et un poids de 160,7 grammes.