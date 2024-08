Google TV Streamer : dites adieu au Chromecast, son remplaçant est là… Mais il va falloir y mettre le prix !

C’est fait : le successeur du Chromecast de Google a été officialisé. Baptisé Google TV Streamer, ce boîtier se veut davantage une box multimédia qu’un simple petit appareil de streaming.

Le Google TV Streamer, qui vient tout juste d’être présenté n'est pas sans rappeler le Chromecast de Google, et pour cause. Le Google TV Streamer se veut en quelque sorte son successeur.

Le fameux petit appareil conçu par Google il y a une dizaine d’années et qui permet de diffuser du contenu audio et vidéo sur sa TV depuis un smartphone, un ordinateur ou même en stand-alone s'est donc trouvé une relève. Mais en réalité, il ne se cantonne pas à du streaming audio/vidéo et offre davantage de possibilités.

Google TV Streamer : un boîtier de streaming, mais pas que…

Reposant sous le système d’exploitation Google TV (d’où le nom de l’appareil), le Google TV Streamer est avant tout un petit appareil de diffuser tout type de contenu multimédia sur votre TV ou n’importe quel écran, pourvu qu’il soit doté d’une prise HDMI. Rappelons au passage que Google TV est l’OS qui a succédé à Android TV et que l’on retrouve désormais partout (téléviseurs, box TV des FAI, box multimédia, etc.).

Mais, et c’est une nouveauté, l’appareil propose davantage de fonctionnalités. Il est possible d’en faire un véritable petit serveur multimédia, à l’instar de la box TV fournie par votre opérateur ou une box multimédia comme la Shield TV. L’appareil profite de 32 Go de stockage interne, tandis qu'à l’arrière, le Google TV Streamer dispose de ports USB-C, HDMI et Ethernet. En clair, il est possible de s’en servir pour diffuser du contenu stocké sur un périphérique USB, sur un appareil situé ailleurs dans la maison, ou bien évidemment enregistré sur le Cloud.

En outre, en installant une application comme Molotov ou celle fournie par votre FAI (c’est le cas d’Orange par exemple, qui propose depuis peu son application Orange TV sur Google TV), on profite des mêmes avantages qu'une box TV livrée par un FAI.

Google TV Streamer : quels avantages par rapport au Chromecast ?

Nous l'avons évoqué un peu plus haut, ce “nouveau Chromecast” dispose d'un port Ethernet, ce qui permet de profiter d'un débit et d'une meilleure stabilité de connexion. Parmi les autres nouveautés, on peut citer une capacité de stockage deux fois supérieure et un SoC plus puissant, qui assure à l'appareil des performances 20% supérieures par rapport au Chromecast avec Google TV.

Là où le Chromecast avec Google TV est commercialisé en deux versions, l’une étant capable d’afficher une image en HD uniquement, et l’autre prenant en charge la 4K, il n’existe qu’une unique version du Google TV Stream. Eu égard sa puissance (et surtout son prix), celle-ci peut évidemment pousser jusqu’à la 4K. L’appareil est donc compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Et comme on retrouve désormais de l’intelligence artificielle absolument partout, le Google TV Streamer profite d’un système qui recommande à l’utilisateur certains programmes, qui propose des résumés complets, donne des avis et des analyses, etc. Un système qui exploite bien évidemment Gemini, l’IA de Google.

Mais les fonctions de Google TV Streamer vont plus loin que celles d’un Chromecast. Selon Google, il s’agit d’un « centre pour maison connecté ». Compatible avec la technologie Matter, l'appareil dispose d'un routeur de bordure Thread. Il prend donc en charge tous les appareils d'une maison connectée et offre un contrôle “visuel” de votre habitat (caméras, éclairage, thermostats, etc.).

Nouveau boîtier, nouvelle télécommande

La télécommande vocale qui accompagne le Google TV Streamer reprend, quant à elle, la forme du Chromecast avec Google TV. Il s’agit un petit boîter blanc aux coins arrondis, assorti d’une molette et de quelques boutons permettant tantôt d’allumer ou d’éteindre l’appareil, de couper le son, d’accéder à l’écran d’accueil, de lancer YouTube ou Netflix, etc.

Première petite nouveauté : la télécommande dispose désormais d’un dos texturé. Google explique ainsi que le boîter a été revu et corrigé, notamment en termes de longueur, afin d’offrir une meilleure prise en main. Seconde nouveauté : elle profite d’un bouton qui peut être personnalisé, au cas où le raccourci proposé par défaut ne vous conviendrait pas.

Au cas où vous perdriez votre télécommande, le Google TV Streamer profite d’un petit bouton situé à l’arrière et qui permet de la faire sonner.

Un prix encore jamais vu pour un Chromecast signé Google

Si les derniers Chromecast avec Google TV sont vendus 39,99 € (HD) et 69,99 € (4K), Google TV Streamer bat tous les records. L’appareil est en effet commercialisé 119 €. Pourquoi un tel écart de prix entre les différents appareils ?

Niveau coloris, l’appareil existe en deux versions : porcelaine d’un côté, et gris noisette de l’autre. En revanche, ce dernier n’est disponible que sur le store US de Google. Impossible donc de l’acquérir dans l’Hexagone.

Enfin, même si les plans concernant l’avenir des appareils Chromecast sont incertains, il semble bien que le Google TV Streamer tende à les remplacer définitivement. Ce changement était-il réellement nécessaire ? Peut-être. Rappelons que le Chromecast a connu plusieurs déclinaisons (7 au total, en incluant le Chromecast Audio) et que le premier modèle remonte à 2013.