Google Translate est maintenant capable de transcrire vos conversations en temps réel

Google vient d’ajouter à son application de traduction une fonctionnalité qui devrait ravir celles et ceux qui assistent régulièrement à des conférences dans une autre langue. Google Translate est désormais capable de transcrire des conversations ou de longs discours en temps réel.

Jusqu’à présent, il était déjà possible de parler et faire en sorte que Google Translate transcrive vos paroles. Néanmoins, cette fonctionnalité n’était pas adaptée aux discussions longues, aux conférences, etc. La mise à jour de l’application dispose désormais d’un module spécifique dédié à la traduction et la transcription de tous vos dialogues en temps réel. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans les 8 langues suivantes : français, anglais, allemand, espagnol, hindi, portugais, russe et thaï.

Comment activer la transcription en temps réel dans Google Translate

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, rien de plus simple. En premier lieu, assurez-vous de disposer de la dernière version de Google Translate pour Android (l’application est appelée Google Traduction dans sa version française). Il se peut que la mise à jour la plus récente n’apparaisse pas encore sur votre compte, Google ayant prévu de la déployer au fur et à mesure d’ici la fin de la semaine. Depuis l’écran d’accueil de l’application, sélectionnez la langue de départ, et celle d’arrivée. Pressez ensuite le bouton de transcription et parlez. La traduction apparaît alors immédiatement, quelle que soit la longueur de l’énoncé et les conditions parfois difficiles dans lesquelles se tient le discours.

Google ne compte pas s’arrêter pas en si bon chemin. « Nous continuerons à rendre disponibles les traductions orales dans diverses situations « , déclare Sami Iqram, chef de produit Google Translate, dans un communiqué. » Pour l’instant, la fonction de transcription fonctionnera mieux dans un environnement calme avec une seule personne parlant à la fois. Dans d’autres situations, l’application fera de son mieux pour fournir l’essentiel de ce qui est dit. »

La fonctionnalité est pour l’instant réservée à Android, mais devrait être prochainement accessible aux utilisateurs d’iPhone. Google n’a pas encore communiqué de date de disponibilité sur iOS.

