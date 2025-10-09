On a essayé le Mode IA de Google, Internet ne sera plus jamais pareil

Le Mode IA de Google bouleverse complètement la manière d’utiliser le moteur de recherche. Disponible dans plus de 200 pays, il reste pourtant inaccessible en France à cause d’un blocage juridique. Nous avons pu y accéder en avance pour découvrir en avant-première ce nouvel outil qui redéfinit la recherche sur Internet.

Hier, Google a officiellement lancé son Mode IA dans la quasi-totalité de l’Europe. Une évolution majeure du moteur de recherche, désormais capable de dialoguer avec l’utilisateur au lieu de se contenter d’afficher des liens. Cette interface, alimentée par le modèle Gemini 2.5, comprend les questions complexes, rédige des réponses complètes et cite ses sources. L’annonce a été accueillie comme une révolution numérique dans les 200 pays concernés. Seule exception notable : la France, où le déploiement reste bloqué à cause d’un flou juridique autour de l’utilisation des contenus des sites de presse.

En France, il faudra encore patienter, mais depuis Malte, nous avons pu accéder dès maintenant à ce Mode IA. L’option apparaît directement dans l’interface de Google, sous la forme d’un bouton “Mode IA” placé à droite du champ de recherche. Une fois activée, elle transforme totalement la manière d’obtenir des informations. Au lieu d’une liste de résultats classiques, Google propose une réponse rédigée par l’intelligence artificielle, accompagnée de liens complémentaires. En un clic, on peut lui poser une nouvelle question, ajouter une précision ou demander un résumé plus court. C’est rapide, fluide et étonnamment naturel, comme si la recherche devenait enfin une conversation.

Le Mode IA transforme Google en un moteur de recherche intelligent et vivant

Le nouveau Mode IA de Google ne se limite plus à afficher des liens bleus : il comprend vos questions, anticipe vos besoins et rédige des réponses comme le ferait un véritable assistant. Là où la recherche classique exigeait de jongler entre plusieurs pages pour trouver une information, celui-ci résume, compare et explique directement sur la page de résultats. Vous pouvez même poursuivre la conversation, poser une question de suivi ou demander des précisions sans relancer une nouvelle recherche. C’est une expérience plus fluide, plus naturelle et, surtout, beaucoup plus rapide.

Voici quelques-unes des fonctions déjà disponibles dans le Mode IA de Google :

Réponses rédigées instantanément : Google synthétise plusieurs sources fiables pour formuler une réponse complète, avec les liens en dessous pour approfondir.

Google synthétise plusieurs sources fiables pour formuler une réponse complète, avec les liens en dessous pour approfondir. Comparaisons intelligentes : qu’il s’agisse de smartphones, de recettes ou de destinations de voyage, l’IA confronte les options et résume les différences essentielles.

qu’il s’agisse de smartphones, de recettes ou de destinations de voyage, l’IA confronte les options et résume les différences essentielles. Analyse d’images et de documents : il suffit d’ajouter une photo ou un graphique pour que Google identifie les éléments clés ou en tire une explication.

il suffit d’ajouter une photo ou un graphique pour que Google identifie les éléments clés ou en tire une explication. Aide à la décision : Google peut recommander un produit, un itinéraire ou un lieu à visiter selon vos besoins et votre historique.

Google peut recommander un produit, un itinéraire ou un lieu à visiter selon vos besoins et votre historique. Interactions en langage naturel : plus besoin de mots-clés précis, l’IA comprend les phrases formulées comme à l’oral.

Ce Mode IA n’est pas un chatbot généraliste comme ChatGPT ou l’application Gemini : il est intégré au moteur de recherche. Concrètement, il s’appuie sur l’index de Google, cite ses sources par défaut et reste orienté action dans la page (comparaisons, réservations, itinéraires, achats quand c’est possible). Il garde le fil de la recherche d’une requête à l’autre et peut personnaliser les réponses si vous l’y autorisez (langue, localisation, historiques Google).

À l’inverse, un chatbot classique répond dans une fenêtre séparée, sans forcément montrer ses références ni s’ancrer au web en temps réel. Résultat : ici, la réponse arrive directement dans la fenêtre, avec des liens cliquables pour vérifier, prolonger ou agir, c’est plus pratique pour chercher vite, mais aussi plus conservateur et encadré que des IA généralistes.

Le Mode IA de Google nous a étonné dès les premières recherches

Pour ce premier essai, nous avons demandé simplement à Google : « Organise-moi un week-end à Rome pour une famille de quatre personnes depuis Paris. » En quelques secondes, le Mode IA comprend le contexte et affiche un plan complet de séjour. Il propose plusieurs vols directs avec les prix moyens, estime le budget global pour trois jours et suggère des hôtels adaptés aux familles, proches du centre-ville. Le moteur ajoute même un programme type mêlant visites incontournables comme le Colisée ou la fontaine de Trevi, et pauses détente dans des parcs ou glaciers réputés. Tout tient dans une seule réponse claire, structurée et sourcée, avec les liens vers les sites consultés pour vérifier ou réserver.

Autre fonction surprenante : le Mode IA permet de partager sa réponse complète. En un clic, on génère un lien public reprenant tout le plan de voyage, les conseils et les références affichées. C’est pratique pour transmettre une idée d’itinéraire à des proches ou garder la réponse sans copier le texte. Les options de partage direct vers Gmail, WhatsApp, X ou Reddit donnent à la recherche un côté collaboratif inédit, presque social.

Nous avons ensuite poursuivi la conversation en demandant « Trouve-nous un hôtel familial près du Colisée avec un petit déjeuner gourmand ». Le Mode IA saisit immédiatement la suite logique et propose plusieurs établissements, chacun présenté avec photo, prix et avis. En bas de page, une carte interactive Google Maps affiche les adresses, rendant la navigation encore plus fluide. On a vraiment l’impression d’échanger avec un agent de voyage numérique, capable de tout regrouper dans une seule interface, du transport à l’hébergement, sans quitter Google.

Le Mode IA de Google va bouleverser notre façon de chercher sur Internet

Avec le Mode IA, Google ne se contente plus d’afficher des résultats : il comprend nos demandes, les reformule et construit des réponses complètes. On peut lui confier une recherche, un itinéraire ou une question du quotidien sans parcourir des pages entières. Cette approche rend la recherche plus rapide, plus naturelle, presque intuitive.

Mais cette simplicité pourrait aussi bouleverser l’équilibre du Web. Si l’IA fournit directement les réponses les plus pertinentes, le réflexe de cliquer sur un site pourrait disparaître. Être en première position sur Google n’aura plus la même valeur, puisque l’utilisateur obtiendra ce qu’il cherche sans quitter la page. Pour les éditeurs, les blogueurs ou les médias, cette révolution risque donc de changer profondément la visibilité en ligne et la façon de produire du contenu. Une chose est sûre : avec le Mode IA, la recherche sur Internet ne sera plus jamais tout à fait la même.