Google Play Store : voici le classement des meilleures applis de 2021

Nouvelle année et nouveau classement. Comme le veut la tradition, les équipes de Google viennent de dévoiler leur sélection des meilleures applications Android, par pays et par catégorie. En France, le public a fait un choix plutôt surprenant comme vous pourrez le constater.

Alors que Google vient de bannir Wish du Play Store après une enquête menée par la DGCCRF, les équipes de la firme de Mountain ont dévoilé ce lundi 29 novembre 2021 le classement des meilleures applications Android de l'année. Il faut rappeler que ce palmarès est divisé par pays et par catégorie, de fait les résultants peuvent varier selon les régions. En tant que média français, intéressons-nous au classement réalisé par Google France.

La meilleure appli de 2021 selon Google France

Quelle appli a remporté l'ensemble des suffrages de la part de la division française de Google ? Il s'agit de Photoroom Studio Photo, une excellente application de retouche photo. En effet, l'appli fait des merveilles lorsqu'il s'agit de transformer, retoucher, améliorer vos photos. Elle est notamment recommandée par de nombreux professionnels, qui l'utilisent pour réaliser les cartes de visite, des images de produits pour l'e-commerce, des photos de portraits, ou encore des images pour habiller les réseaux sociaux comme les miniatures YouTube ou les pages Facebook.

Quant au choix public, il s'est tourné vers Salto, l'application mobile de la jeune plateforme de streaming française. Après un démarrage timide avec 200 000 abonnés au compteur en janvier 2021, le service a doublé sa fréquentation depuis l'été 2021 avec 400 000 abonnés selon de récents rapports. Reste qu'il est encore loin de représenter un concurrent de poids pour les ténors du genre comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+.

Liste des meilleures applications Android 2021

Les meilleures applis de divertissement

SALTO

Colorize

Clubhouse

Les meilleures applis du quotidien

DailyBean : l'application de journal la plus simple

PhotoRoom Studio Photo

Wix Owner

Le meilleur du développement personnel

Nabla-Santé des femmes

Moises

Méditations pour le sommeil et le calme

La meilleure appli solidaire

Speechify

Les meilleures applis pour Wear

Sleep Cycles

MyFitnessPal

Calm

Les meilleures applis pour tablette

Concepts

Canva

Adobe Lightroom

Liste des meilleurs jeux Android en 2021

Pour cette cuvée 2021, les équipes de Google et le public se sont visiblement mis d'accord pour récompenser le même titre : Pokémon Unite. Le MOBA en 5 contre 5 de The Pokémon Company a conquis les joueurs et joueuses du monde entier, comme en témoignent ces 614 000 téléchargements au compteur sur le Play Store. Il faut dire que le jeu reprend la recette (tout en la simplifiant drastiquement) d'un monstre du jeu vidéo : League of Legends.

Les meilleurs jeux en compétition

Suspects : Manoir Mystère

Rogue Land

Pokémon Unite

Marvel Future Revolution

League of Legends : Wild Rift

Les meilleurs jeux innovants

Unmaze – une fable d'ombre et de lumière

Sixit

NieR Re[in]carnation

JanKenUP!

Inked

Les meilleurs jeux grand public

Towers

Switchcraft

Disney POP TOWN

Crash Bandicoot : On the Run !

Cats in Time

Les meilleurs jeux indés

Puzzling Peaks EXE

My Friend Pedro : Ripe for Revenge

Donut County

Bird Alone

7 Billions Humans

Les meilleurs jeux pour tablette