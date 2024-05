Google va lancer des emojis audio pour rendre les appels téléphoniques amusants

Les emojis sont des éléments indispensables de la communication numérique moderne, nous permettant de transmettre un ton, une émotion et une réaction à l'aide d'une simple icône pictographique. Ceux-ci vont devenir encore plus utiles, puisqu’ils seront bientôt accompagnés de sons.

Que se passerait-il si ces emoji pouvaient également émettre des sons lors d'appels vocaux ? C'est le concept bizarre mais amusant que Google explore avec une nouvelle fonctionnalité “Audio Emoji” pour l'application Téléphone. Des preuves de l'existence de l'Audio Emoji ont récemment fait surface dans une mise à jour de la version bêta de l'application Téléphone de Google.

Des chaînes de code fournissent les premiers détails sur son fonctionnement, décrivant des “emoji à toucher” qui peuvent déclencher des sons tels que “applaudissements, rires, trombone triste et autres” pour “exprimer des émotions et des humeurs” pendant les appels. Bien que nous ne sachions pas à quoi ressemblera l'interface de l'Emoji audio, il semble que les utilisateurs disposeront d'un bouton pour jouer facilement les effets sonores lors d'un appel vocal en cours.

Quels emojis seront disponibles ?

Grâce aux découvertes de l'équipe de 9to5Google, nous connaissons même certains des sons emoji spécifiques testés par Google. Celle-ci a réussi à activer six Audio Emoji par défaut dans l'application bêta : battements de mains, rire, encouragement/célébration, visage triste, roulement de tambour, et évidemment, un bruit de déjection pour le célèbre emoji caca.

Chaque emoji déclenche une animation synchronisée avec l'effet audio correspondant lorsqu'elle est touchée. Vous avez bien lu, à côté de sons relativement inoffensifs comme les applaudissements et les rires, Google travaille bien à vous donner la possibilité de péter dans les oreilles de vos amis et votre famille lors d'un appel téléphonique.

Pour l'instant, la fonctionnalité est encore en phase de développement bêta, sans que l'on sache si ou quand elle sera déployée plus largement sur les téléphones Pixel ou dans l'ensemble de l'écosystème Android. Il pourrait facilement s'agir d'un test interne qui ne verrait jamais le jour. Mais même si l'Audio Emoji devient réalité, il y a certainement un risque non nul que les bruits de toilettes se transforment rapidement en une nouvelle façon pour les internautes de faire des blagues à leurs amis et de faire regretter profondément à leurs parents de leur avoir acheté des smartphones.