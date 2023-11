Play Store : ces nouvelles règles devraient augmenter la qualité des applications

Google met en place un nouveau système de contrôle plus poussé avant d'accepter la publication d'une application sur le Play Store. Il devrait mécaniquement favoriser les applis de qualité au détriment des autres.

Le Play Store de Google, ce sont des milliards d'applications à votre disposition. Qu'elles soient gratuites ou payantes, leur qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Forcément avec un tel nombre. Entre les pâles copies de jeux mobiles à la mode, celles qui ne servent à rien sinon afficher des publicités, voire les malwares passés entre les mailles du filet de sécurité du magasin, il y en a dont on se passerait bien. Pour y remédier, Google renforce depuis quelques temps les règles régissant le Play Store, par exemple en voulant faire chuter le nombre d'applications malveillantes.

Une nouvelle modification du système vise à mécaniquement augmenter la qualité globale des applis, tout en réduisant la présence des mauvaises. Désormais, tous les développeurs créant un nouveau compte pour publier une application sur le Store devront d'abord la faire tester par au moins 20 personnes pendant au moins 2 semaines. “Cela permettra aux développeurs […] d'identifier les problèmes, de recevoir des retours et de s'assurer que tout est prêt avant le lancement”, justifie Google.

Google veut moins d'applis de mauvaise qualité sur le Play Store avec ces règles imposées

En parallèle de la phase de test obligatoire, Google renforce le contrôle des nouvelles applications par des humains. Jusqu'à présent, tout le processus ou presque est géré par des programmes automatisés. Désormais, les équipes d'évaluation passent plus de temps à s'assurer que les applis “offrent une expérience utile aux utilisateurs et qu'elles ne les trompent pas ou ne les escroquent pas”. Dans les faits, cela veut dire que l'approbation finale pourra prendre plus de temps, surtout si la publication s'adresse aux enfants ou demande des permissions sensibles pour fonctionner.

À partir de 2024, Google continuera sur sa lancée et ajoutera des labels pour identifier plus facilement certaines applications, par exemple celle qui proviennent du gouvernement. Le Play Store mettre aussi en valeur des applis “locales”, sans donner plus de précisions. Chez nous, on suppose qu'il s'agira de favoriser les “made in France”.

