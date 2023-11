À défaut d’un travail, LinkedIn veut vous aider à trouver l’âme sœur

L'application de rencontre The League arrive en France. Sa particularité : se baser sur votre profil LinkedIn pour proposer les célibataires qui vous correspondent le mieux. Orientée CSP+, elles ciblent celles et ceux qui n'ont pas de temps à perdre.

Les applications de rencontre, il y en a des tas. La plupart du temps, on en parle peu, sauf quand elles font polémique comme Crush qui a tendance à inquièter les parents. Celle dont il est question ici est loin d'être une nouveauté. The League, c'est son nom, a été créée en 2015 par l'entrepreneure américaine Amanda Bradford. Mais jusqu'à présent, elle était indisponible en Europe. Plus maintenant puisque l'appli se lance en France. Pour se démarquer des autres, The League ciblent les célibataires CSP+ : les chefs d'entreprise, professions libérales et plus généralement les professions à fort revenu.

“Créée pour les célibataires qui manquent de temps, mènent une carrière professionnelle trépidante, et souhaitent rencontrer des personnes partageant leur mode de vie, The League est une application de rencontres premium qui sélectionne 3 profils qualifiés par jour”, peut-on lire. Selon une étude menée en octobre, “47% des célibataires CSP+ déclarent qu’il leur est difficile de faire de nouvelles rencontres”. Et pour proposer les profils qui correspondent le mieux à ces personnes exigeantes, The League se base sur vos informations LinkedIn.

En allant chercher les données présentes sur le célèbre réseau social professionnel, l'application de rencontre répond aux 87% des célibataires CSP+ qui “accordent une importance au statut social et parcours professionnel des personnes qu’ils rencontrent”. Ne vous inquiétez pas, vos relations sur LinkedIn se sont pas informées de la connexion avec l'appli. De même, vous pouvez associer votre compte Facebook afin d'exclure automatiquement les profils qui pourraient se trouver parmi vos ami(e)s sur la plate-forme.

Pour le reste, vous pouvez intégrer des groupes de discussion par centres d'intérêts communs ou encore lancer jusqu'à 3 appels vidéo de 3 minutes maximum avec vos sélections “coup de cœur”. Une carte interactive vous indique aussi en temps réel si une personne répondant à vos critères se trouve à proximité. The League est disponible dès maintenant sur iOS et Android.