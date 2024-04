Android 15 va apporter des changements majeurs à l’écran de verrouillage, voici lesquels

Depuis des années, les utilisateurs d'Android demandent à Google de rétablir la possibilité d'ajouter des widgets à l'écran de verrouillage, une fonctionnalité qui a été supprimée dans Android 5.0 Lollipop. Android 15 devrait enfin les faire revenir.

Avec Android 15, Google teste enfin des moyens de réintroduire les widgets de l'écran de verrouillage, en s'inspirant d'une fonctionnalité similaire sur iOS – Live Activities. Le premier indice nous est parvenu plus tôt dans l'année, lorsque des rapports ont indiqué qu'Android 15 permettrait aux tablettes d'ajouter des widgets dans un espace séparé auquel on accède en faisant glisser la souris depuis le bord droit de l'écran de verrouillage.

Toutefois, cette approche pour les tablettes ne serait pas adaptée aux téléphones dotés d'un écran plus petit. Pour les smartphones, Google semble donc envisager une implémentation similaire à celle d'iOS, qui s'appuierait sur le widget “Coup d'œil” existant.

Android 15 pourrait réintroduire les Widgets sur l’écran de verrouillage

At a Glance (coup d’œil) affiche actuellement des informations telles que les rendez-vous de l'agenda et les détails des voyages sur les écrans d'accueil et de verrouillage des téléphones Pixel. Il est basé sur l'API Smartspace de Google, distincte de l'API RemoteViews qui alimente les widgets Android traditionnels.

9To5Google a découvert des preuves que Google a travaillé pour ajouter la prise en charge de RemoteViews à Smartspace en coulisses. Cela permettrait à At a Glance d'afficher des widgets d'applications tierces directement sur l'écran de verrouillage, à l'instar des activités en direct apparues sur iOS 16.

Il reste encore des défis à relever, comme s'assurer que les widgets s'adaptent correctement à l'espace limité de l'écran de verrouillage et qu'ils ne bloquent pas l'ensemble de l'interface. Mais le changement le plus important que 9To5Google a repéré est que Google a testé le repositionnement de Coup d'œil en bas de l'écran de verrouillage sur Android 15, précisément là où les Activités en direct apparaissent sur l'iPhone.

Cette nouvelle fonctionnalité rend donc l'écran de verrouillage plutôt encombré avec les notifications également affichées au milieu. La bonne nouvelle, c’est que les utilisateurs auront donc plusieurs nouvelles informations affichées dès l’écran de verrouillage, ce qui leur fera probablement gagner un temps précieux.