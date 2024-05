Google Photos : améliorer vos vidéos se fera bientôt en un clic

Google Photos innove avec une nouvelle fonctionnalité permettant d'améliorer les vidéos facilement. Baptisée “Enhance your video”, elle ajuste automatiquement luminosité, contraste et saturation d'un simple toucher. Bien que non disponible pour tous les utilisateurs immédiatement, son déploiement est prévu dans un avenir proche.

Google Photos continue de se réinventer pour offrir des fonctionnalités toujours plus utiles aux utilisateurs d'Android. Récemment, l'application a été intégrée à la galerie des smartphones Android de certains des principaux fabricants, tels que OPPO et Xiaomi, pour permettre un accès direct aux photos stockées sur le cloud.

En parallèle, Google Photos enrichit ses capacités de gestion de l'espace de stockage avec l'introduction de la fonctionnalité “Storage saver”. Cette option, attendue avec impatience, promet de réduire considérablement la taille des médias stockés. En outre, la possibilité de classer manuellement les photos ajoute une option supplémentaire qui permet d'améliorer la gestion de vos archives.

Google Photos introduit une fonctionnalité pour améliorer les vidéos en un clic

Une nouvelle fonction, “Enhance your video” – améliorez votre vidéo, en français – de Google Photos se distingue par son icône de baguette magique située à côté du bouton de stabilisation. Ce dernier est visible dès l'ouverture de l'éditeur vidéo dans l'application. Cette option, qui promet d'être d'une grande simplicité d'utilisation, applique des ajustements automatiques qui améliorent significativement la qualité visuelle des vidéos. Ces réglages incluent la luminosité, le contraste et la saturation, entre autres. Leur but est de transformer une vidéo ordinaire en une œuvre beaucoup plus attrayante.

Le processus d'amélioration dépend de la longueur de la vidéo, car chaque seconde de vidéo contient plusieurs images qui doivent être individuellement ajustées pour la luminosité, le contraste et la saturation. Plus la vidéo est longue, plus le nombre d'images à traiter est important, ce qui rallonge le temps nécessaire pour appliquer les améliorations.

La fonction “Enhance your video” a été découverte pour la première fois dans la version 6.81.0.628906483 de Google Photos. Bien que Google n'ait pas encore annoncé une date précise pour la disponibilité généralisée de cette nouveauté, elle devrait être accessible à tous les utilisateurs, et on l'espère, prochainement.

