Google Chat : vous pourrez bientôt demander à une IA résumer les longues conversations avec vos collègues

En fouillant un peu le code de Google Chat, on trouve actuellement des références à l’intégration d’une IA capable de résumer des conversations. L’application est certes déjà capable de faire cela, mais cette nouvelle intégration permettrait d’invoquer l’IA à la demande et surtout, pour de conversations entières. On vous explique.

À l’instar de Microsoft, Google est très occupé ces derniers temps à intégrer son IA Gemini dans tous ces services. Dernièrement, c’est Gmail qui a eu droit à ce traitement, avec une nouvelle fonctionnalité qui résume les emails trop longs. Mais vos collègues un peu trop bavards utilisent certainement une autre application de Google pour vous spammer de messages : Google Chat. Bonne nouvelle, la firme de Mountain View s’est également attaquée au problème.

À vrai dire, Google Chat permet d’ores et déjà de résumer certains messages un peu trop verbeux. Néanmoins, nos confrères de PiunikaWeb ont trouvé quelques nouvelles lignes de code au sein de l’application qui laisse à penser que Google veut aller plus loin. En effet, il semblerait qu’un nouveau bouton fasse bientôt son apparition. En cliquant dessus, il sera possible de résumer des conversations entières.

Google Chat va vous éviter de lire des conversations interminables

Mettons que vous avez été absent du bureau pendant plusieurs jours et que vous n’avez pas pu (ou voulu) consulter votre boîte mail. Il y a de très fortes chances pour que certaines conversations soient désormais encombrées de centaines de messages instantanés. Grâce à l’IA, vous pourrez alors demander à l’application de résumer les points les plus importants, vous faisant ainsi gagner un temps précieux.

Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée Smart Summary (« résumé intelligent ») sera disponible à tout moment, simplement en restant appuyé quelques instants sur la conversation souhaitée. On ne sait pas encore, en revanche, quand la fonctionnalité sera déployée. Parions néanmoins que cela ne saurait tarder, au rythme auquel Google infuse son IA dans toutes les applications possibles et imaginables.

