Pourquoi Waze est un cauchemar pour les villages français

Les habitants de nombreuses petites communes vivent un enfer depuis quelques temps. En cause : l'application de navigation Waze, qui fait gagner quelques minutes de trajet aux automobilistes au détriment de la tranquillité de certains. Explications.

C'est presque devenu un réflexe. Vous montez en voiture et avant de démarrer, vous entrez votre destination dans Waze afin de vous assurer de prendre l'itinéraire le plus rapide possible. Embouteillages, accidents, travaux… L'application GPS communautaire signale tout ou presque, permettant aux automobilistes de gagner du temps tout se libérant l'esprit puisqu'il est impossible de se perdre même si l'on suit un détour que l'on ne connaît pas. Cette tranquillité a pourtant un prix que l'on ne soupçonne pas.

Pour éviter les bouchons des autoroutes, il n'y a pas 36 solutions : il faut les éviter en passant par des axes moins fréquentées. C'est par exemple le cas de la départementale D262 à la sortie de l'A7 au Montélimar. Elle permet de rejoindre les gorges de l'Ardèche un peu plus vite. Sauf qu'elle passe par la place centrale du village de Saint-Montan, cité médiévale de 180 habitants. Suivant la période, son maire Christophe Mathon compte “jusqu’à 1 000 voitures par jour” alors que les rues de la commune “ne sont pas adaptées pour recevoir une telle circulation. Des bus, des semi-remorques se sont déjà retrouvés coincés et ont été obligés de faire marche arrière. Ces manœuvres créent des bouchons monstres“. Et c'est loin d'être le plus mal loti.

Le GPS Waze a transformé le quotidien des habitants de plusieurs villages français en calvaire

Plusieurs petites communes de France tirent la même sonnette d'alarme. À cause de Waze, c'est le chaos dans leurs rues. Matthieu Lestoquoy, maire du village Camphin-en-Carembault dans le Nord, traversé par la D925, “a compté jusqu’à 14 000 véhicules par jour sur cet axe“. Il signale que ce trafic hors norme a des conséquences bien réelles. En plus des embouteillages, de la pollution ou du bruit, “trois enfants ont même été percutés par des véhicules“.

Lire aussi – Waze améliore la navigation et la sécurité sur son application avec cette nouvelle mise à jour

Alerté par l'élu et d'autres maires, Waze renvoie la balle aux autorités locales, “seules habilitées à apporter certaines modifications, qui seront pertinentes pour tous les conducteurs empruntant cette route“. Face à cette réponse, il a fallu prendre des initiatives. Beaucoup de villages touchés par le phénomène ont installé des feux tricolores au centre-ville, fait de certaines rues des sens uniques et abaissé la limitation de vitesse à 30 km/h. Le but est de rendre le passage par la commune moins attractif pour Waze.

Pari réussi puisque “les effets sont visibles sur l’appli. On peut voir un marqueur orange et rouge sur cet axe au niveau de notre commune, grâce aux ralentissements. Cela n’incite pas les automobilistes à s’y risquer. Même si c’est encore loin d’être parfait, le trafic redevient plus raisonnable“, conclue le maire de Camphin-en-Carembault.

Source : Le Monde