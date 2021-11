Google bannit Wish de ses résultats de recherche et du Play Store

Google a démarré la procédure qui supprime en France toutes références au site Wish, comme l’ordonne la DGCCRF. L’application du site n’est plus accessible sur le Play Store et le portail marchand disparait progressivement des résultats de recherche. Qwant, Microsoft et Apple ont également agi pour déréférencer le site de leurs services. Selon la DGCCRF, 90 % des produits électroniques vendus sur Wish sont qualifiés de dangereux.

Il y a une semaine, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pris une lourde décision : bannir la plate-forme de commerce électronique Wish du marché français. Selon un rapport rendu public le 24 novembre 2021, une grande majorité des produits que le site propose sont dangereux.

Lire aussi – Amazon : bannis pour avoir acheté de faux avis, des vendeurs chinois portent plainte

Cela concerne 90 % des produits électroniques, 62 % des bijoux et 42 % des jouets. La DGCCRF a d’abord tenté une médiation avec Wish en demandant un retrait de la vente des produits cités. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, les produits incriminés étant retirés temporairement avant de réapparaitre sous un autre nom, le gouvernement a demandé l’inaccessibilité du site auprès des consommateurs français.

Wish disparait du Play Store et du moteur de recherche Google

Une procédure qui a démarré dès l’annonce officielle de la décision, mais qui a été mise en application… progressivement. Ce n’est qu’en ce début de semaine, le 29 novembre 2021, que le site a commencé d’être déréférencé du moteur de recherche de Google. En outre, l’application Wish a été supprimée du Play Store. Les nouveaux consommateurs ne pourront donc plus télécharger l’application depuis la boutique de Google. Google a été l’un des derniers acteurs à réagir face à la demande de déréférencement émise par la DGCCRF. Qwant, Microsoft ou encore Apple ont effectué la même tâche dès la fin de la semaine dernière.

Ce n’est pas la première fois que Wish se fait épingler par une commission gouvernementale. Le Royaume-Uni accusait déjà dès 2019 le site de vendre des produits dangereux. La plate-forme a pourtant essayé de redorer son image de marque en annonçant début novembre la mise en place d’un programme pour l’amélioration de la qualité des produits vendus sur sa plate-forme. Mais l’effet escompté est arrivé trop tard (ou trop timidement). Wish a fait appel de la décision de la DGCCRF, mais il sera certainement trop tard pour cette saison des fêtes de fin d’année, puisque l’appel n’est pas ici suspensif.

Source : Le Figaro