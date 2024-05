Google Drive : les raccourcis clavier vont changer, il va falloir les réapprendre

Google annonce l'arrivée de nouveaux raccourcis clavier dans Google Drive sur le Web. Leur fonctionnement entraîne le changement de tous ceux auxquels vous étiez habitués ou presque.

Posséder un compte Google permet bien des choses. Utiliser la classique boîte Gmail par exemple, mais aussi accéder à tout un tas d'outils pratiques comme une suite bureautique en ligne avec Docs, Sheets et Slides, ou bien un espace de stockage dans le Cloud gratuit jusqu'à 15 Go avec Drive. Décliné en application mobile, en logiciel et en interface Web, il s'est amélioré au fil des années en ajoutant des fonctionnalités parfois attendues longtemps.

On pense par exemple au mode hors ligne pour la consultation de ses fichiers hors connexion, arrivé il y a un peu moins de 3 ans seulement. Ou encore à la possibilité d'utiliser des raccourcis clavier basiques comme CRTL + C / CTRL + V pour copier et coller un document. Ce sont ces ajouts simples, mais indispensables, qui rendent Drive plus agréable à utiliser au quotidien. Google ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin puisque la firme annonce l'arrivée de nouveaux raccourcis justement. Sauf qu'ils vont changer un peu vos habitudes.

Google Drive sur le Web va se doter de nouveaux raccourcis clavier, les actuels vont changer

Dans un billet de blog, Google détaille l'arrivée prochaine de ce qu'il appelle la “navigation par les premières lettres” sur l'interface Web de Drive. Derrière ce nom se cache une mécanique très simple : en appuyant sur la première lettre du nom d'un document, le premier de la liste qui commence par celle-ci sera automatiquement mis en surbrillance. Si vous appuyez une nouvelle fois, cela passe au deuxième, etc. Pratique, mais comme les raccourcis clavier actuels s'activent avec une lettre, par exemple G puis N, ils vont tous être modifiés.

La liste n'a pas encore été mise à jour sur la page française dédiée, mais elle est disponible sur la version anglaise. On voit que beaucoup de combinaison vont nécessiter un appui initial sur ALT ou CTRL sous Windows, et Option sous macOS. Les changements sont déployés progressivement et seront effectifs pour tout le monde au plus tard le 1er août 2024. S'ils sont disponibles chez vous avant, vous le verrez par l'affichage d'une bannière en cliquant sur la roue crantée dans Drive puis Raccourcis clavier.