WhatsApp : 2 manières de corriger le bug qui empêche d’envoyer des vidéos

Depuis quelques jours, WhatsApp refuse d'envoyer des vidéos. Un bug que Meta n'a pas encore corrigé, obligeant les utilisateurs à chercher des solutions alternatives. Fort heureusement, celles-ci existent. On vous en donne deux dans cet article.

Depuis quelques jours, WhatsApp et ses utilisateurs sont victimes d'un bug bien agaçant. Impossible de s'envoyer des vidéos, sans aucune raison apparente. À l'heure actuelle, seuls les utilisateurs Android semblent impactés par le phénomène, tandis que Meta n'a pas encore communiqué dessus. Pour la plupart, il ne reste donc plus qu'à attendre qu'une mise à jour vienne corriger le problème.

Mais si vous avez pour habitude d'envoyer beaucoup de vidéos, comme ça peut être le cas de certains professionnels par exemple, vous êtes sans doute à la recherche de solution temporaire. Ça tombe bien : nous en avons deux à vous proposer. Chacune demande un brin de manipulation, mais elles vous permettront de nouveau d'envoyer des photos sans attendre le correctif officiel.

Comme corriger le bug de WhatsApp qui empêche d'envoyer des vidéos

La première solution consiste à repasser sous une ancienne version de WhatsApp. En effet, seule la dernière mise à jour est touchée par le bug. Il suffit donc en quelque sorte de la “désinstaller” pour que tout revienne en ordre. Malheureusement, le Play Store ne permet pas encore cette manipulation, il vous faudra donc télécharger l'APK correspondante. Voici comment vous y prendre :

Désinstallez WhatsApp de votre smartphone Android Cliquez sur le bouton ci-après pour télécharger l'APK de WhatsApp Ouvrez l'APK téléchargée Appuyez sur Installer Ouvrez WhatsApp puis connectez-vous à votre compte

Téléchargez l'APK de WhatsApp v2.24.9.30

Vous voici désormais sur l'ancienne version de WhatsApp, celle qui se situe juste avant la dernière mise à jour. Vous retrouverez donc les mêmes fonctionnalités, sans le bug qui empêche d'envoyer des vidéos. Il ne vous restera plus qu'à installer la prochaine mise à jour pour que tout rentre dans l'ordre.

La deuxième solution est un brin plus technique mais vous évitera de désinstaller WhatsApp. Certains utilisateurs ont remarqué que les vidéos en format .mov peuvent être envoyé sans problème. C'est assez logique, puisqu'il s'agit du format dans lequel les vidéos tournées à l'iPhone sont enregistrées. Or, ces derniers ne sont pas impactés par le bug. Aussi, vous pouvez convertir les vidéos que vous souhaitez envoyé au format .mov pour ne plus être bloqué par ce dernier. Voici comment :

Cliquez sur le bouton ci-après pour télécharger l'application Video converter Ouvrez l'application et appuyez sur Commencer Cliquez ensuite sur Video Converter Sélectionnez la vidéo de votre choix puis appuyez sur Next Dans Format, sélectionnez MOV Réglez les autres paramètres à votre guise Appuyez sur Done Renommez le fichier si vous le souhaitez puis appuyez sur Save

Téléchargez l'application Video Converter sur le Play Store

La vidéo générée sera alors en format MOV. Vous devriez pouvoir l'envoyer via WhatsApp sans aucun problème.

Si ces deux solutions fonctionnent à merveille, force est de constater que les utilisateurs y perdent en temps et en praticité. Espérons donc que WhatsApp ne tarde pas à corriger ce bug via une prochaine mise à jour. Restez à l'affût, celle-ci devrait bientôt arriver.