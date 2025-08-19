Les Pixel 10 et la Pixel Watch 4 montrent déjà leurs prix en Europe avant l’annonce officielle

Les tarifs des Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et de la Pixel Watch 4 viennent d’apparaître. Cette fuite,qui intervient à quelques jours seulement de la présentation officielle, confirme le positionnement haut de gamme de la nouvelle génération de produits Google.

La série des smartphones Pixel s’apprête à fêter les dix ans de la gamme avec un lancement prévu fin août. Trois modèles sont attendus : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL. Tous conservent le design introduit l’an dernier mais intègrent des nouveautés notables, comme une puce Tensor G5 gravée en 3 nm et un capteur photo supplémentaire sur le modèle de base. Le tout sera accompagné d’une nouvelle Pixel Watch 4.

Google tiendra sa conférence Made by Google le 20 août, avant une sortie programmée le 28 août 2025. Selon une fuite rapportée par Android Authority, les prix européens de toute la gamme des Pixel 10 sont désormais connus. Ils concernent aussi bien les trois smartphones classiques, la déclinaison pliable, que les deux tailles de la montre connectée.

Les Pixel 10 seront lancés en Europe à partir de 899 €

Le Pixel 10 sera commercialisé à partir de 899 € avec 128 Go de stockage. La version Pro débutera à 1 099 €, tandis que le Pro XL franchira le seuil des 1 299 € en entrée de gamme. Enfin, le Pixel 10 Pro Fold représentera l’option la plus coûteuse, avec un prix qui approche les 2 300 € pour la configuration la plus complète.

Voici le détail complet des prix européens des Pixel 10 et Pixel Watch 4 :

Pixel 10 (128 Go) : 899 €

Pixel 10 (256 Go) : 999 €

Pixel 10 Pro (128 Go) : 1 099 €

Pixel 10 Pro (256 Go) : 1 199 €

Pixel 10 Pro (512 Go) : 1 329 €

Pixel 10 Pro (1 To) : 1 589 €

Pixel 10 Pro XL (256 Go) : 1 299 €

Pixel 10 Pro XL (512 Go) : 1 429 €

Pixel 10 Pro XL (1 To) : 1 689 €

Pixel 10 Pro Fold (256 Go) : 1 899 €

Pixel 10 Pro Fold (512 Go) : 2 029 €

Pixel 10 Pro Fold (1 To) : 2 289 €

Pixel Watch 4 (41 mm, Wi-Fi) : 349 €

Pixel Watch 4 (41 mm, LTE) : 399 €

Pixel Watch 4 (45 mm, Wi-Fi) : 449 €

Pixel Watch 4 (45 mm, LTE) : 499 €

Cette grille vient nous confirmer l’augmentation progressive des tarifs observée depuis plusieurs générations. Elle place les Pixel 10 face aux iPhone et Galaxy haut de gamme, dans une bataille où le prix devient un élément clé. Reste désormais à voir si Google proposera des offres de lancement pour accompagner la sortie qui est prévue dès la fin du mois d’août.