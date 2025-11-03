Deux applications phares de Google changent de look et ce relooking en dit long sur les ambitions de la firme

Après Google et Home, deux nouvelles applications incontournables de la firme de Mountain View devraient changer d’icône. Ce relooking qui pourrait paraître anodin est en réalité révélateur des ambitions de Google.

Les icônes et les logos font pleinement partie de l’identité d’une marque. Alors lorsque l'une d'entre elles entreprend de les faire évoluer, ce sont souvent des changements qui vont bien au-delà de la refonte graphique qui s’annoncent. Google n’échappe pas à la règle. Après avoir actualisé les icônes de plusieurs de ses applications en 2020 afin de mettre en lumière une plus grande interconnexion, le géant de la tech réitère.

Google et Home ont en effet récemment adopté de nouvelles icônes qui arborent un design plus fluide, tout en dégradé. La firme de Mountain View semble désormais préparer une refonte plus large des logos de ses applications. Selon les images partagées par nos confères de 9to5Google, ce serait bientôt au tour de Google Maps et Photos de connaître un rafraîchissement.

Google Maps et Photos vont bientôt changer d’icône et ce relooking n’est pas anodin

Comme le montre les images ci-dessous, les icônes des applications Google Maps et Photos se délestent de leurs lignes séparatrices au profit d’un dégradé qui permet de fondre les couleurs entre elles. Quant au design, la forme de l’icône de l’application Photos reste sensiblement la même. En ce qui concerne celle de Google Maps, elle conserve sa forme d’épingle – ou de goutte inversée – mais apparaît légèrement redessinée : elle semble plus large et sa pointe plus arrondie.

Mais il n’y a pas que les applications Google, Home et bientôt Maps et Photos qui ont adopté ce nouveau style : Gemini arbore elle aussi une icône aux couleurs dégradées. Cette nouvelle identité n’est pas anodine : elle incarne la transition stratégique de Google, qui place désormais – et depuis quelques temps – l’IA au cœur de son évolution. Nombreuses sont les fonctionnalités IA basées sur Gemini que la firme de Mountain View intègre (ou prévoit d’intégrer) directement dans ses applications. Pour n’en citer qu’une, on peut mentionner l’arrivée de Nano Banana, l’outil d’édition IA révolutionnaire de Gemini, dans Google Photos.

Et cette actualisation des icônes entérine cette évolution et pourrait même annoncer l’arrivée de nouveautés alimentées par Gemini. Il ne serait donc pas étonnant de voir les autres applications quadricolores de Google, telles que Gmail, Google Agenda, Chrome ou Drive, adopter ce nouveau style dégradé à mesure que des fonctionnalités basées sur Gemini y seront déployées.