La Nintendo Switch 2 se vend à prix cassé sur eBay… enfin qui casse la voix parce que vous allez crier

Certaines précommandes de Nintendo Switch 2 sont déjà remises en vente à un prix bien plus élevé sur eBay. Les scalpers veulent profiter de la crise des droits de douane et des ruptures de stock pour se faire de l'argent.

C'était à prévoir, certains petits malins tentent de s'enrichir en revendant la Nintendo Switch 2 à un prix indécent sur eBay. Plusieurs offres dépassent les 700 dollars US sur la plateforme, alors qu'elle est annoncée à 449 dollars pas Nintendo. À ce tarif, il faut ensuite ajouter des frais de port. Ceux-ci peuvent être très élevés si la console vient de loin (certains vendeurs sont par exemple basés en Australie), faisant encore gonfler la facture.

Les annonces précisent généralement que la précommande est confirmée, que le produit est totalement neuf, et qu'il sera expédié avec son emballage d'origine une fois qu'il a été reçu. On peut deviner que ces reventes visent spécifiquement les consommateurs résidant aux États-Unis. Nintendo y a en effet annulé les précommandes de Switch 2 à cause des incertitudes liées aux droits de douane, Donald Trump ayant décidé de mener une guerre commerciale au monde entier. La console devrait bien y être disponible le 5 juin prochain, mais son prix pourrait évoluer par rapport à celui communiqué dans un premier temps par Nintendo. Une incertitude qui fait les affaires des scalpers.

Des précommandes de Nintendo Switch 2 déjà revendues sur eBay

Pour limiter la spéculation sur la Switch 2, Nintendo a mis en place des limitations strictes pour précommander la console depuis son site officiel (à partir du 8 avril 2025). Il faut notamment disposer d'un compte avec une certaine ancienneté et un temps de jeu minimum pour se procurer l'appareil. Mais chez les commerçants tiers, il est bien plus simple de précommander une Switch 2.

La console est affichée en rupture de stock chez de nombreuses enseignes du monde entier. En France, Amazon ne propose par exemple plus la Switch 2, que ce soit seule ou en pack avec Mario Kart World. Elle est par contre encore disponible chez d'autres commerçants, certains la vendant même à un prix inférieur aux 469 euros annoncés par Nintendo. Chez nous, la Switch 2 ne devrait pas être trop difficile à se procurer, il ne sera donc pas nécessaire de payer plus cher que le prix recommandé par Nintendo. Jetez un œil à notre prise en main de la Nintendo Switch 2 pour connaître nos premières impressions sur la console.

Source : Eurogamer